Claudio Polich asume la intendencia de Corrientes: las primeras medidas que anunció

El intendente electo de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, confirmó a El Litoral que una de sus primeras decisiones de gestión será reducir la cantidad de secretarías que componen el Gabinete municipal.

El actual ministro de Obras Públicas de la provincia, quien asumirá formalmente este miércoles, informó que la estructura se reducirá de 11 a 9 secretarías. Polich evitó adelantar cuáles serán las dos áreas que se verán afectadas por el recorte, postergando el anuncio oficial para el acto de su asunción.

Continuidad del beneficio “Buen Contribuyente”

Por otra parte, Polich brindó tranquilidad a los vecinos respecto a las herramientas de beneficio fiscal. El intendente electo precisó que su administración mantendrá los beneficios de buen contribuyente.

Se trata de un mecanismo que aplica el Municipio Capitalino, ofreciendo descuentos que alcanzan hasta el 43% para aquellos vecinos que adhieran al Pago Anual Anticipado de las tasas municipales. La confirmación de esta medida de incentivo y el nuevo porcentaje será oficializada en los próximos días.