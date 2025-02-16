Diputados: Almirón honró a los correntinos víctimas de los incendios

"Argentina atraviesa una situación infernal que poco a poco se ve controlada gracias a la ayuda que el Gobierno Nacional envía a las provincias", recordó el legislador correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza).

"Entre las provincias afectadas que recibieron el apoyo nacional, se encuentra Corrientes, dónde se desplegaron 2 aviones, un helicóptero, 33 brigadistas del SNMF y un coordinador aéreo", detalló.

"En Corrientes hubo dos víctimas fatales hasta el momento; Cindia Alejandra Mendoza, Directora de la Escuela Rural N° 919, quien falleció intentando salvar el hogar de sus padres de las llamas en Mariano Indalecio Loza luego de que la intendencia del lugar demorase en mandar la ayuda que la docente le había pedido", denunció.

"Por otro lado, el Sargento Ayudante Núñez Juan Carlos, oriundo de Monte Caseros, falleció combatiendo un incendio en la ciudad de Posadas, tras salvarle la vida a una compañera, entrando en contacto con un cable de alta tensión de un poste que había caído al suelo".

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, intervino durante el cierre de las sesiones extraordinarias en el que lograron la media sanción de Ficha Limpia, pidiendo "un minuto de silencio para estos héroes" haciendo énfasis en los valores de "estos correntinos que serán recordados".

El gesto fue acompañado por todo el bloque tras ser aceptado y luego de ello se dió cierre a la cándida sesión.