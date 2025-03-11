Uno por uno, los aumentos salariales que anunció Valdés para estatales de Corrientes

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini informó este miércoles un aumento del 13% para los estatales provinciales, jubilados, pensionados. También difundió ayudas escolares y asignaciones familiares. Estos incrementos alcanzarán a activos y pasivos de la administración pública y significan una inversión anual de 130.000 millones de pesos por parte del gobierno provincial.

Rivas Piasentini inició la conferencia de prensa expresando que: "existe un esfuerzo muy significativo del tesoro provincial y la decisión de generar un incremento salarial está por encima de la inflación". En cuanto a la ayuda escolar, señaló que: "todos los años en el mes de marzo, iniciamos la ayuda escolar. Esta vez pasará a 200 mil pesos por hijo escolar, llegando a 44 mil beneficiarios".

Fotos: Cacho Monzón

Ayuda Escolar y Asignaciones Familiares:

Dentro de las mejoras que se implementarán, se destaca un incremento significativo en la ayuda escolar, que pasará a ser de $200.000 por hijo. Este beneficio se abonará con el sueldo de marzo por única vez y alcanzará a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.

Además, las asignaciones familiares por hijo también incrementarán, alcanzando los $100.000.

Docentes:

Para el sector docente, el aumento será del 13% sobre el salario básico, lo que representa un esfuerzo adicional en el reconocimiento del trabajo de los educadores. Asimismo, el Fondo Compensador Provincial será elevado a $316.500 y el Complemento Docente Provincial (código 632) se incrementará en un 53%.

Cabe destacar que este complemento, de carácter remunerativo, había sido previamente financiado por la Nación y, en este contexto, será asumido en su totalidad por el gobierno provincial.

Administración Central:

El sector de la Administración Central también recibirá un aumento del 13% en la asignación por clase para todas las categorías. Además, se incorporarán $30.000 netos de bolsillo al concepto 134 para las distintas categorías laborales que lo posean en su liquidación. Esta medida incluye a los Excombatientes de Malvinas. También se incrementará en $35.000 el código 627, lo que permitirá una mejora en los salarios de los trabajadores de este sector.

Vialidad:

El personal de Vialidad recibirá un aumento del 13% en el salario básico, además de la incorporación de $35.000 al código 627, lo que representa un apoyo adicional para los trabajadores dedicados a la infraestructura vial de la provincia.

Seguridad:

En el área de seguridad, se incrementará el valor del punto y el mínimo garantizado en un 13%. También se actualizarán los códigos 180 y 601, lo que resultará en una mejora salarial para los agentes de la fuerza.

Salud Pública:

Los trabajadores de la salud pública verán un aumento del 13% en el valor de las guardias médicas, becas residentes, becas de fortalecimiento y becas de enfermería. Además, se actualizarán los códigos 182 y 627, y se modificará el código 193, de carácter remunerativo, comenzando a liquidarse hasta dos cargos, con un valor de $44.667 cada uno a partir de marzo.



