Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: el camionero imputado por el choque en cadena se abstuvo de declarar

La investigación por el grave siniestro vial ocurrido el pasado viernes en el puente Chaco-Corrientes avanza en los tribunales chaqueños. Este lunes, el camionero Nahuel R., de 27 años, compareció en una audiencia de control de detención por el accidente que dejó una víctima fatal y decenas de heridos.

El imputado, que fue asistido por el reconocido letrado Marco Antonio Molero, se abstuvo de declarar en el marco de la causa por homicidio culposo.

Durante la audiencia, la defensa del joven santafesino presentó formalmente un pedido de libertad para su cliente. La decisión final queda en manos del Equipo Fiscal N°6, encabezado por el fiscal Víctor Recio, que aún analiza los elementos de prueba.

La investigación se centra en los frenos

El expediente se centra en determinar si una falla en el sistema de frenos del camión Iveco fue la causa principal de la tragedia. Los peritos continúan trabajando en esa línea, mientras que los exámenes toxicológicos al conductor todavía no arrojaron resultados definitivos. El test de alcoholemia practicado el día del hecho había dado negativo.

El choque múltiple dejó como víctima fatal a Ramón David Pérez, de 57 años, que circulaba en moto rumbo a su trabajo en Resistencia. El accidente provocó, además, decenas de heridos y un colapso total del tránsito en el viaducto que une Corrientes y Chaco por más de ocho horas.

¿El camionero recuperará la libertad?

Con la audiencia en curso, la fiscalía deberá resolver si el camionero recupera la libertad mientras sigue el proceso judicial, o si permanece detenido para evitar que entorpezca la investigación.

