Un viaje por la obra de Cerati: El Cuarto Soda llega al Teatro Vera

Un viaje musical dedicado al legado de Gustavo Cerati llegará al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera el próximo domingo 12 de octubre a las 20 horas. Se trata de “Recopilaciones Infinitas”, el primer espectáculo tributo dedicado exclusivamente a la obra solista de uno de los artistas más influyentes del rock en español.

La propuesta estará a cargo de El Cuarto Soda, reconocida banda tributo que alcanza un altísimo nivel de fidelidad en la voz, el sonido y los arreglos originales, logrando transmitir con precisión la esencia musical de Cerati. En el repertorio se destacan clásicos como Puente, Lago en el Cielo y Fuerza Natural, junto con otras joyas que marcaron su carrera en solitario.

Este 2025, Solo Cerati invita a un repaso profundo por la vida y obra del músico argentino, combinando nostalgia y emoción en un espectáculo pensado para fanáticos y nuevas generaciones.

La agrupación está integrada por Brian Tolenti (voz y guitarra), quien captura con virtuosismo el espíritu sonoro de Cerati; Gabriel Muscio en batería y Diego Sánchez en bajo, que conforman una base rítmica sólida; Gonzalo Lorenzo en teclados, aportando texturas y colores; y Sebastián Bonura en segunda guitarra, completando una formación que se caracteriza por su potencia y precisión.

Entradas

Las entradas ya están disponibles desde $22.000 en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Los clientes de BanCo con tarjeta Visa crédito acceden a un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y hasta 3 cuotas sin interés.