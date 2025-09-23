Desarticulan un "kiosco narco" en Corrientes: hay seis detenidos y drogas incautadas

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, celulares detuvieron a seis personas tras un allanamiento en la capital correntina.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, y el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.) y de la División PAR, efectivos llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Necochea al 2600 (zona de pasillos), donde funcionaba un presunto “kiosco” de venta de estupefacientes.

En el lugar hallaron 63 dosis de cocaína y 31 dosis de marihuana, además de elementos de corte, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos objetos de dudosa procedencia como un televisor, impresora, equipo de música y una garrafa.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos peritos confirmaron mediante el test orientativo la presencia de cocaína y marihuana.

Asimismo, los efectivos procedieron a la demora de seis personas: cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes según las primeras averiguaciones poseerían antecedentes policiales.

Todo lo secuestrado y los demorados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial, donde se continúan las diligencias correspondientes.