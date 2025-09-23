Corrientes lanzó "Voces que inspiran", la primera revista digital educativa del secundario

El Ministerio de Educación de Corrientes lanzó oficialmente la revista digital “Voces que inspiran: Experiencias educativas que transforman las escuelas secundarias”, un proyecto destinado a visibilizar el trabajo docente en el nivel secundario. La presentación se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezada por la ministra Práxedes López.

La publicación, aprobada por Resolución Ministerial Nº 2749/2024, está dirigida a instituciones de gestión estatal y privada de toda la provincia. Su objetivo es mejorar la calidad educativa, generar redes de conocimiento y difundir experiencias innovadoras que transforman los espacios de aprendizaje.

Fotografía: Cacho Monzón

“Esta revista representa un paso más: aprender a narrar lo que hacemos, hacerlo visible y que otras escuelas puedan tomar esas iniciativas”, destacó Práxedes López, subrayando la importancia de compartir testimonios docentes como fuentes de inspiración y motivación.

El proyecto, desarrollado por la Dirección de Planeamiento Educativo, reúne narrativas pedagógicas de distintas modalidades, incluso en contextos de encierro. Cada experiencia refleja el compromiso de los educadores con la tarea de acompañar a los estudiantes en la finalización de sus estudios y en la construcción de un futuro con más oportunidades.

Durante el acto, se entregaron diplomas de reconocimiento y una notebook a los docentes narradores que participaron en la primera edición de la revista. También se distinguió a los tutores y al equipo de diseño que colaboró en su elaboración.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación de Corrientes busca consolidar un espacio de producción continua que dé lugar a futuras publicaciones y que convierta las narrativas docentes en herramientas de transformación educativa.