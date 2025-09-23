¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San luis del palmar

Secuestraron 11 caballos que estaban sueltos en una ruta de Corrientes

El hecho se registró en horas de la noche del lunes. 

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 15:22

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron once animales equinos que estaba sueltos en la ruta Provincial N°5 en la localidad correntina de San Luis del Palmar

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar realizaban recorridas de prevención sobre la Ruta Provincial N°5, cuando a la altura del kilómetro 28 detectaron la presencia de varios animales sueltos sobre la banquina.

Ante la situación de riesgo para la circulación vehicular, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de once equinos, entre los que se encontraban caballos, yeguas y potrillos.

Los animales fueron trasladados hasta la dependencia policial correspondiente, donde se llevan adelante los trámites legales de rigor para determinar la procedencia y notificar a sus responsables.

