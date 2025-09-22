Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: liberan al camionero que provocó el choque fatal

La Justicia de Chaco decidió este lunes liberar al camionero N.R.D., de 27 años, que provocó el grave accidente fatal del pasado viernes en el Puente General Manuel Belgrano. El hombre, oriundo de Santa Fe, está acusado de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas en accidente de tránsito.

Según el fallo del fiscal Víctor Recio, se ordenó la "inmediata libertad" del imputado. Sin embargo, se le impusieron una serie de obligaciones que deberá cumplir, tales como:

Fijar un domicilio y permanecer a disposición de la Justicia.

Concurrir a todas las citaciones que se le formulen.

No consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.

Presentarse del 1 al 5 de cada mes en la Comisaría Seccional Sexta de Malabrigo, Santa Fe.

El choque múltiple dejó como víctima fatal a Ramón David Pérez, de 57 años, y personas heridas. La investigación se centra en determinar si una falla en los frenos del camión fue la causa de la tragedia.