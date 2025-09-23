Reunión ampliada en Diputados: jueces y fiscales debatieron la Ley de Narcomenudeo

La Cámara de Diputados de Corrientes llevó adelante una reunión de comisión ampliada en la que se escucharon las opiniones de distintos actores del ámbito judicial en torno al proyecto de ley de “Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes”, más conocida como Ley de Narcomenudeo.

La convocatoria fue impulsada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Lucía Centurión, con la participación de legisladores de distintas bancadas y funcionarios judiciales. Entre ellos estuvieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Alejandro Chaín y Eduardo Panseri; el Fiscal General del Ministerio Público, doctor César Sotelo; el Fiscal General Federal de Corrientes, doctor Carlos Schaefer; el Defensor Público Oficial, doctor Enzo Mario Di Tella; la jueza de Ejecución de la Condena de la Provincia, doctora María Teresa Zacarías; y el doctor Diego Roberto Núñez Huel, entre otros magistrados que se sumaron al debate.

También participaron jueces y funcionarios como Josefina González Cabañas, Gabriela Aromí, Soledad Branchi, Tamara Pourcel, Emilio Sánchez Lafuente, Martín Mariño Fages, Melina Perborel, Flavio Ferrini y Carlos Shaequen, entre otros.

En representación del Poder Legislativo estuvieron presentes los diputados Walter Chávez, Eugenia Mancini, Marlen Gaúna, Norberto Ast, Andrea Giotta, Valeria Pavón, Silvia Galarza, Horacio Pozo, José Romero Brisco y Any Pereyra, además del presidente de la Cámara, Pedro Cassani, junto a los secretarios de cámara Evelyn Karsten y Carlos Cipolini.

Durante el encuentro, los representantes de la Justicia realizaron un diagnóstico integral de la situación actual, abordando cuestiones presupuestarias, la magnitud del poder del narcotráfico, la situación carcelaria, y la necesidad de fortalecer la política criminal, junto con acciones de prevención, educación y salud pública vinculadas al consumo de drogas.

Finalmente, todos los presentes remarcaron que el proyecto requiere de un trabajo participativo e integral, y manifestaron su voluntad de seguir colaborando en el debate parlamentario.