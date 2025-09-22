¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Ana Miño, ante los rumores de un cargo provincial: “Hoy soy viceintendenta electa, ese es mi lugar”

La viceintendenta de Paso de los Libres, Ana Miño, no negó una propuesta para ser ministra de Educación, pero dejó en claro que su compromiso es asumir su cargo en la ciudad. La funcionaria electa valoró la transición con la gestión actual y la "promesa" de dejar un municipio ordenado. 

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 18:16

Ante diversos rumores que la vinculaban con un cargo en el gabinete provincial, la viceintendenta electa de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Ana Miño, afirmó que asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre.

La funcionaria se refirió a las versiones que la señalan como la próxima ministra de Educación de la provincia. "Hoy yo soy viceintendenta electa, ese es mi lugar, el 10 de diciembre me vas a tener jurando como viceintendenta electa", sostuvo.

No obstante, Miño no negó que haya existido una conversación con el gobernador, Gustavo Valdés, sobre la posibilidad de ser ministra, aunque aclaró que fue "antes de las elecciones" y que "no se volvió a hablar del tema".

La viceintendenta electa dejó la puerta abierta a futuras conversaciones, afirmando que si se vuelve a plantear la cuestión, lo evaluará oportunamente y siempre priorizando los intereses de su ciudad.

Transición ordenada en Paso de los Libres

La viceintendenta electa también se refirió al encuentro con el intendente saliente, Martín Ascúa, y el intendente electo, Agustín Faraldo. "Fue positivo el encuentro, en buenos términos de cordialidad, muy amena", afirmó en declaraciones al portal confirmado.com.ar.

Miño destacó la predisposición del intendente actual para colaborar en la transición. "La promesa fue dejar un municipio lo más ordenado posible, sin deudas", indicó. La idea del equipo electo es comenzar a trabajar con el gabinete a partir de noviembre para conocer el funcionamiento de las distintas áreas del municipio.

