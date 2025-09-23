Pese al feriado por la Virgen de la Merced, habrá guardias en hospitales y Caps

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que pese al feriado provincial previsto para el miércoles, las guardias en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) funcionarán con normalidad en toda la ciudad Capital.

Desde la cartera sanitaria detallaron que los equipos médicos están coordinados para asegurar la atención en todos los centros asistenciales, tanto en hospitales como en Caps que cuentan con guardias activas.

“El servicio está garantizado. La organización siempre queda a criterio de cada hospital, donde sus directores se encargan de reforzar los turnos y asegurar el funcionamiento”, explicó Mario Rodríguez, director general de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud.

Por su parte, el director de Coordinación de Caps Capital, Cristian Sarquís, agregó que en los Caps también estarán activas las guardias, con articulación directa con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107).

Los Caps que tendrán servicio durante el feriado son:

CAPS N° 3 – Barrio 1.000 Viviendas

CAPS N° 4 – Barrio Laguna Seca

CAPS N° 5 – Barrio Dr. Montaña

CAPS N° 9 – Barrio 17 de Agosto

CAPS N° 10 – Barrio Molina Punta

CAPS N° 15 – Barrio Pirayuí (550 Viviendas)

Desde el Ministerio recordaron a la población que ante cualquier emergencia, también está disponible la línea gratuita del 107, que funciona las 24 horas.