Aterrizaje de emergencia, incendio y destrucción total de un helicóptero en Corrientes

En la localidad de Ituzaingó un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego aterrizó de emergencia y se incendió en la mañana de este miércoles. Fuentes cercanas al hecho informan que el piloto salió caminando sólo con lesiones leves.

Personal de Bomberos Voluntarios, la Policía de Corrientes y de Salud Pública trabajan en el lugar. En tanto que el piloto está a salvo.

La aeronave estaba abocada a las tareas de lucha contra los incendios en la zona. El aterrizaje y posterior incendio se produjo en inmediaciones del barrio San Martín de la localidad de Ituzaingó.

Las pérdidas materiales son totales.