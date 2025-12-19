Cuatro estudiantes correntinos crearon una innovadora app de viajes

La necesidad de volver a casa cada fin de semana fue el punto de partida de una idea que hoy se consolida como una startup con impacto regional. Viajate nació a partir de la experiencia personal de cuatro estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), oriundos de Goya y Santa Lucía, que enfrentaban altos costos y pocas alternativas confiables para trasladarse con frecuencia desde el interior hacia la capital.

De esa dificultad cotidiana surgió una solución tecnológica con mirada social: una aplicación de viajes compartidos que permite optimizar asientos vacíos, reducir gastos y mejorar la movilidad, especialmente entre estudiantes universitarios. Con el acompañamiento de la incubadora UNNETEC Innovar, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una plataforma con miles de usuarios activos.

Emilio Barrios y Francisco Leiva, estudiantes de la Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Unne, son dos de los impulsores de Viajate. Junto a Ignacio Gauto —también de Goya— y César Huici, de Santa Lucía, conforman el equipo desarrollador de la app que conecta a conductores con asientos disponibles y pasajeros que buscan viajar de manera más económica, rápida y segura.

En diálogo con Punto Unne, los jóvenes contaron que lo que comenzó como una solución pensada para ellos mismos pronto evidenció una problemática mucho más amplia. “Empezamos buscando una solución para nosotros mismos, pero nos dimos cuenta de que el problema era mucho más grande y afectaba a muchísimas personas”, relataron.

La aplicación funciona de manera sencilla: los usuarios pueden registrarse como conductores, publicar sus viajes y ofrecer los asientos disponibles de su vehículo, o como pasajeros, buscando trayectos compatibles con su destino. “Viajate es hoy una aplicación disponible para realizar viajes compartidos. Podés hacerlos como conductor o como pasajero, conectando con personas que viajan al mismo destino”, explicó Francisco.

Frente a opciones informales como grupos de WhatsApp o redes sociales, el equipo apostó por centralizar la experiencia en una plataforma que brinde mayor seguridad. La app incluye validación de identidad, coordinación previa entre las partes y un sistema de reseñas que fortalece la confianza entre usuarios.

Proyecto “acelerado”

El crecimiento de Viajate dio un salto clave gracias al acompañamiento de UNNETEC Innovar, la incubadora de empresas de base tecnológica de la Unne. A través de las etapas de preincubación, incubación y aceleración, el proyecto incorporó herramientas fundamentales para transformarse en un modelo de negocio sostenible.

“Nosotros sabíamos programar, pero no cómo llevar un proyecto al mundo real. La incubadora nos ayudó a pensar la aplicación como empresa, a entender el modelo de negocio y el impacto del producto”, explicaron Emilio y Francisco. Coincidieron en que este proceso fue decisivo para profesionalizar el desarrollo y ampliar su alcance.

Más de 4 mil usuarios y crecimiento sostenido

Actualmente, Viajate cuenta con más de 4.000 usuarios registrados y más de 100 conexiones exitosas, con fuerte presencia en el corredor Corrientes–Chaco, especialmente en los cruces diarios del puente interprovincial. Aunque en un inicio la app estaba pensada para viajes de media y larga distancia, el uso real mostró una alta demanda en trayectos cortos y recorridos habituales.

La plataforma permite publicar viajes únicos o recurrentes y acceder a valoraciones que aportan transparencia y confianza. Además, el equipo trabaja en la creación de una comunidad específica para estudiantes universitarios, reforzando el vínculo entre tecnología, universidad y territorio.

Para sus creadores, el camino recorrido también tiene un fuerte componente formativo. “Emprender implica equivocarse, volver a empezar y aprender todo el tiempo. Poder hacerlo desde la universidad, con este acompañamiento, es un orgullo enorme”, destacaron.

En esta etapa, Viajate se encuentra enfocada en la búsqueda de inversiones que permitan consolidar y ampliar su desarrollo. Emilio subrayó que el apoyo financiero será clave para incorporar nuevas funcionalidades, mejorar la tecnología y avanzar con el plan de expansión y fidelización de usuarios.

Disponible para dispositivos Android e iOS, Viajate continúa creciendo y demuestra que desde las aulas universitarias pueden surgir soluciones concretas a problemas reales, combinando innovación, compromiso social y una fuerte mirada regional.