Pronóstico en Corrientes: calor intenso y probables lluvias durante el fin de semana

El pronóstico del tiempo en Corrientes anticipa que seguirán las jornadas de calor intenso en la capital provincial. Habrá temperaturas elevadas al menos hasta el sábado, aunque probabilidad de lluvias a partir del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este viernes se espera una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, con condiciones típicas de verano y alto índice de calor.

El sábado el panorama será similar, aunque con una mañana más calurosa: la mínima ascenderá a 26°C y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 35°C.

Posibles lluvias desde el domingo

El domingo marcaría un cambio en las condiciones. Si bien el calor continuará, se prevé un leve descenso de la temperatura, con registros que oscilarán entre los 25°C y los 30°C. Para ese día, además, se anuncia una probabilidad de lluvias (70%).

Las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y aumentar hacia la mañana, con expectativa de sostenerse a lo largo de toda la jornada. El mal tiempo se mantendría también al lunes.

Inicio de semana más templado

Para el lunes, el pronóstico indica una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, con un ambiente algo más agradable tras las lluvias. Sin embargo, el alivio sería temporario.

El martes y el miércoles las temperaturas volverían a subir en Corrientes capital, con máximas estimadas en 31°C y 32°C, respectivamente.