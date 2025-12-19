Mandiyú y Curupay definen la Supercopa de Campeones 2025

La temporada 2025 de la Liga Correntina de Fútbol culminará este sábado cuando se defina la Supercopa de Campeones entre Mandiyú y Curupay.

El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos con el arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval.

Si el partido termina empatado, se recurrirá directamente a los penales para definir un campeón.

Mandiyú llega a este compromiso por ser el campeón del torneo Oficial de primera división, mientras que Curupay clasificó al ganar la Copa de La Liga. Los dos equipos lograron sus títulos desde los doce pasos.

En el Oficial, en la primera parte del año, Mandiyú venció en la final a Cambá Cuá en los tiros desde el punto del penal 8 a 7 después de empatar los 90 minutos sin abrir el marcador.

A lo largo del año, fueron los equipos que más puntos sumaron en las etapas clasificatorias de los torneos capitalinos. Mandiyú acumuló 67 y Curupay terminó con 70.

Durante la presente temporada, Mandiyú ya ganó el Torneo Provincial, el Oficial de Primera A y ahora va por la triple corona, mientras espera los cuartos de final en la Región Litoral Norte.

Para el trascendental encuentro, Mandiyú podrá en cancha a su equipo principal, incluido los jugadores que llegaron para reforzar el plantel que juega el Regional.

“Hay algunos jugadores que están un poco tocados, pero los que están bien físicamente van a jugar porque para nosotros es importante poder sumar un nuevo título”, afirmó el DT de Mandiyú, Fabián “Bocha” Ponce.

Ademas, el entrenador adelantó que “(Guillermo) Barreto estará en el banco. Viene entrenando bien y si se da la oportunidad, va a jugar. La sensación de molestia que tiene en la rodilla se saca jugando”.

Por su parte, Curupay consiguió el pasado fin de semana, de manera invicta, la Copa de la Liga al superar en una emotiva final a Sportivo. El encuentro terminó empatado en 2, con dos goles en los últimos minutos y en los penales se impuso 4 a 2.

“Nuestro objetivo era llegar a las finales de los torneos que jugamos. En el Provincial llegamos a semifinales, en el Oficial fuimos segundos en la tabla y también caímos en semifinales. En tanto que ganamos la final de la Copa de la Liga. Nos pone contentos la campaña que hicimos”, sostuvo Walter Zacarías, DT de Curupay.

“Curupay y Mandiyú fueron protagonistas a lo largo del año. Creo que es un gran cierre de año para la Liga que se enfrenten dos equipos que tienen planteles ricos en nombres y en experiencia”, agregó el entrenador en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red).

En cuanto al plantel, para la final contra Mandiyú, Zacarías adelantó que “tenemos algunos jugadores que no podrán estar por la cláusula que existen en los préstamos. Son los casos de Carlos Rolón y Marcos Velozo, el resto está a disposición del cuerpo técnico”, agregó.

Ingresos

Para la definición de la Supercopa de Campeones, la Liga Correntina de Fútbol estableció ingresos diferentes al complejo Leoncio Banítez ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina para las dos parcialidades.

Los simpatizantes de Mandiyú deberán entrar por el acceso ubicado sobre RN 12, mientras que los de Curupay lo harán por la calle Trento.

Las entradas se podrán comprar en las boleterías que están ubicadas en los mismos sectores. El costo de los boletos se fijó en $4.000.