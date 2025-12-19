¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El Banco de Corrientes lanzó descuentos de hasta el 40% para las fiestas de fin de año

La entidad financiera provincial presentó sus promociones "Súper Fiestas" y "Especial Fiestas" con beneficios en supermercados, indumentaria y jugueterías. Qué días estarán vigentes los reintegros y cuáles son los topes de devolución. 

Por El Litoral

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 09:45

El Banco de Corrientes (BanCo) oficializó este viernes su esquema de beneficios exclusivos para la temporada de fiestas, con el objetivo de incentivar el consumo interno y aliviar el bolsillo de los correntinos. La entidad dispuso descuentos que alcanzan el 40% de reintegro en compras realizadas con sus tarjetas de crédito, débito y la billetera digital MÁS Banco MODO.

Las promociones, que se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, se dividen en dos grandes programas diseñados para cubrir desde la cena navideña hasta los regalos de Reyes Magos.

Súper Fiestas: ahorro en la mesa familiar

Esta propuesta está orientada específicamente al rubro de alimentación. Estará vigente los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en supermercados, carnicerías y bodegas adheridas.

  • Beneficio: hasta 40% de reintegro en un pago.

  • Detalle: un 10% sin tope con tarjetas del BanCo y un 30% adicional vía MODO.

  • Tope: el reintegro adicional tiene un límite de $30.000 por vigencia y por cuenta.

Especial Navidad y Reyes: regalos y moda

Para las compras en tiendas de indumentaria, zapaterías, jugueterías, librerías y perfumerías, entre otros rubros, el banco habilitó la promoción "Especial Fiestas" en más de 1.000 comercios.

  • Especial Navidad: vigente hoy viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

  • Especial Reyes: días 3 y 4 de enero de 2026.

  • Financiación: hasta 6 cuotas sin interés.

  • Beneficio: 20% sin tope con tarjetas Visa y Mastercard, más un 20% adicional con MODO (con tope de $20.000).

Desde la institución recordaron que quienes aún no posean tarjeta de crédito pueden solicitarla a través de los canales oficiales o la web del banco. Los usuarios pueden consultar el listado completo de locales adheridos en el portal de promociones de la entidad para planificar sus compras antes de las festividades.

