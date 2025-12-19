El Banco de Corrientes lanzó descuentos de hasta el 40% para las fiestas de fin de año

El Banco de Corrientes (BanCo) oficializó este viernes su esquema de beneficios exclusivos para la temporada de fiestas, con el objetivo de incentivar el consumo interno y aliviar el bolsillo de los correntinos. La entidad dispuso descuentos que alcanzan el 40% de reintegro en compras realizadas con sus tarjetas de crédito, débito y la billetera digital MÁS Banco MODO.

Las promociones, que se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, se dividen en dos grandes programas diseñados para cubrir desde la cena navideña hasta los regalos de Reyes Magos.

Súper Fiestas: ahorro en la mesa familiar

Esta propuesta está orientada específicamente al rubro de alimentación. Estará vigente los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en supermercados, carnicerías y bodegas adheridas.

Beneficio: hasta 40% de reintegro en un pago.

Detalle: un 10% sin tope con tarjetas del BanCo y un 30% adicional vía MODO.

Tope: el reintegro adicional tiene un límite de $30.000 por vigencia y por cuenta.

Especial Navidad y Reyes: regalos y moda

Para las compras en tiendas de indumentaria, zapaterías, jugueterías, librerías y perfumerías, entre otros rubros, el banco habilitó la promoción "Especial Fiestas" en más de 1.000 comercios.

Especial Navidad: vigente hoy viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Especial Reyes: días 3 y 4 de enero de 2026.

Financiación: hasta 6 cuotas sin interés .

Beneficio: 20% sin tope con tarjetas Visa y Mastercard, más un 20% adicional con MODO (con tope de $20.000).

Desde la institución recordaron que quienes aún no posean tarjeta de crédito pueden solicitarla a través de los canales oficiales o la web del banco. Los usuarios pueden consultar el listado completo de locales adheridos en el portal de promociones de la entidad para planificar sus compras antes de las festividades.