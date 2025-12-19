¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EEUU peronismo Presupuesto
Convocatoria de villarruel

El Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el 26 en el Senado

El oficialismo decidió respetar la decisión de Diputados sobre universidades y discapacidad. 
 

Por El Litoral

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 20:49

 Los senadores no tendrán mucho tiempo para descansar luego de los festejos por la Navidad, ya que fueron convocados a sesionar el próximo viernes 26 de diciembre para tratar las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.
Así lo dispuso la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien este viernes cursó la convocatoria a la “Sesión Pública Especial”, que comenzará a las 12.
Durante la mañana, el oficialismo había conseguido el dictamen para tratar el Presupuesto en el recinto del Senado. Lo consiguió a las dos horas de debate en Comisión, con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.
Aquella aprobación en la Cámara baja tuvo un sabor a derrota parcial para el Gobierno, ya que se le dio de baja al capítulo 11, que incluía las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
Con respecto a las previsiones para el próximo viernes, se especula que el Presupuesto 2026 se apruebe, pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y lo apruebe definitivamente.
Es que, aunque se creía que el Gobierno insistiera en la derogación de las leyes, finalmente se respetará lo votado en Diputados. Y para ello, el oficialismo diagramó alternativas para mantener el equilibrio fiscal.
“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó a Infobae un importante funcionario.
Entre otras cosas, el oficialismo propondrá incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones en torno a lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones. Asimismo, tienen en mente la idea de mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

