El Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el 26 en el Senado

Los senadores no tendrán mucho tiempo para descansar luego de los festejos por la Navidad, ya que fueron convocados a sesionar el próximo viernes 26 de diciembre para tratar las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

Así lo dispuso la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien este viernes cursó la convocatoria a la “Sesión Pública Especial”, que comenzará a las 12.

Durante la mañana, el oficialismo había conseguido el dictamen para tratar el Presupuesto en el recinto del Senado. Lo consiguió a las dos horas de debate en Comisión, con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.

Aquella aprobación en la Cámara baja tuvo un sabor a derrota parcial para el Gobierno, ya que se le dio de baja al capítulo 11, que incluía las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Con respecto a las previsiones para el próximo viernes, se especula que el Presupuesto 2026 se apruebe, pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y lo apruebe definitivamente.

Es que, aunque se creía que el Gobierno insistiera en la derogación de las leyes, finalmente se respetará lo votado en Diputados. Y para ello, el oficialismo diagramó alternativas para mantener el equilibrio fiscal.

“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó a Infobae un importante funcionario.

Entre otras cosas, el oficialismo propondrá incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones en torno a lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones. Asimismo, tienen en mente la idea de mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).