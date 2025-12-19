Bono navideño: el Gobierno de Corrientes anunció el monto y cuándo se cobra

El Gobierno de Corrientes anunció este viernes el pago del bono navideño de $500.000 para los empleados de la administración pública provincial. El beneficio será abonado en tres tramos, distribuidos entre los meses de diciembre, enero y febrero.

Según se informó oficialmente, el primer tramo del bono se pagará junto con los haberes correspondientes al mes de diciembre, mientras que los dos restantes se acreditarán en los meses siguientes, completando el monto total establecido.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Cuándo y cuánto se cobrará