Valdés: “Hacía más de 20 años que no se invertía en la ciudad”

n El gobernador Gustavo Valdés inauguró ayer en la Capital provincial, los trabajos de pavimentación, cordón cuneta y desagües pluviales de la avenida Martí y Porta. Además de las obras de puesta en valor y refuncionalización de la plaza “De los Constituyentes”, en el barrio Santa María.

El mandatario sostuvo que “hacía más de 20 años no se invertía en la ciudad, con consecuencias terribles para los vecinos que dificultaban la circulación o la seguridad de los correntinos”.

El acto de inauguración tuvo lugar en la intersección de las avenidas Igarzábal, y Fray Ignacio María Martí y Porta. Los trabajos consistieron en la ejecución de pavimento rígido de hormigón de doble calzada, cordones y obras de desagüe pluvial sobre las bandas norte y sur de la mencionada avenida, con una longitud de 520 m lineales entre Paysandú e Igarzábal.

La obra fue desarrollada por el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), con un plazo de ejecución de 210 días, contando cada banda con un ancho de 8,30 m, cordón integral exterior a ambos lados y, además, se colocaron las correspondientes señalizaciones horizontales y verticales.En lo que respecta al desagüe pluvial, se procedieron a acondicionar 4 sumideros existentes y la ejecución de otros 4 nuevos con sus respectivas cámaras de inspección y enlace, mejorando el flujo superficial. La Municipalidad se procedió a la colocación del alumbrado público.Valdés destacó que “esta es una obra que la proyectamos, iniciamos y ejecutamos a través del Invico, y realmente es importante, porque durante la campaña política nosotros estuvimos acá en este lugar, y teníamos que saltar zanjas de agua servida para saludar a los vecinos”.En referencia a esto último, dijo que “daba vergüenza pedirles que nos entreguen el voto con tantos años de postergación en la ciudad de Corrientes”.

“La Capital cuenta prácticamente con 400.000 habitantes y necesita tener intervención” remarcó y agregó que “muchas veces la pelea política que no tiene corazón con el vecino la deja postergada, ya que hacía más de 20 años que no teníamos inversión en la ciudad, con consecuencias terribles para los vecinos”. Recordó que “era la asfixia de la provincia de Corrientes a la Municipalidad para no tener ningún tipo de obra pública y que los intendentes salgan eyectados y apedreados por los vecinos, era a propósito” argumentó.

Sin embargo, “nosotros hablamos con el intendente Eduardo Tassano, hablamos con nuestros equipos de trabajo y acordamos que tenemos que cambiar esa historia de pelea y de confrontación, para hacer una gestión que verdaderamente sea valorada por el vecino y que no sea olvidada como una gestión más” destacó. “A partir de ahí nos pusimos manos a la obra, comenzamos inmediatamente a enripiar calles, prácticamente casi todas las cuadras fueron intervenidas” repasó Valdés, aunque “nos encontramos con una Municipalidad endeudada, que no podía hacer absolutamente nada porque le debía un montón de recursos a la provincia de Corrientes”.

Indicó que después “salimos a generar infraestructura adentro del Gobierno provincial, en Vialidad, por ejemplo, para ayudar y colaborar con las distintas intendencias, porque no lo hacemos solamente en Capital, lo hacemos en muchos lugares del interior”. Reiteró asimismo que “estos eran lugares prácticamente abandonados, oscuros, donde no se podía circular y donde teníamos problemas”.

Remarcó por último que “estamos por el buen rumbo: estamos cambiando la calidad de vida de nuestros vecinos, estamos iluminando, haciendo obras pluviales, comisarías, invertimos en seguridad, trabajamos en cordón cuneta, hacemos lo que no se hizo en la ciudad durante mucho tiempo y lo estamos haciendo juntos. Entonces cuando miremos nuevamente a nuestros vecinos, estoy seguro que vamos a compartir de que estamos en una ciudad mejor que la que recibimos, que estamos en una provincia mejor que la que recibimos”.