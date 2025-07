Crisis en la foresto-industria de Corrientes: trabajan solo al 40% de la capacidad

n Con un documento titulado "La foresto industria en su peor momento", la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) expuso la crítica situación debido a la persistente caída de la demanda en el mercado interno, dificultades para exportar por el tipo de cambio atrasado, costos en dólares y el peligro del ingreso de productos brasileños.

"La situación sectorial no es nueva, pero se agudiza mes a mes y lo que está en juego no son fríos números, sino, patrimonios familiares -en algunos casos de dos o tres generaciones-, miles de empleos, y -además- sueños y futuros", señaló Apicofom.

Detallaron que en promedio, los establecimientos madereros trabajan actualmente al 40 por ciento de su capacidad instalada, muchos aserraderos pequeños y medianos cesaron actividades durante los meses de enero y febrero, y la mayoría de las empresas trabajan con rentabilidad cero, permaneciendo activos con turnos mínimos solo para mantener sus estructuras y el personal, a pesar del riesgo que eso conlleva.

A la vez que el mercado interno está paralizado porque no hay ventas y los plazos de pago se extienden, el plano internacional se torna inaccesible por falta de competitividad. A la luz de una incipiente guerra comercial entre los gigantes de la economía mundial, la incertidumbre empresarial aumenta a falta de un horizonte claro.

“Vemos que mientras los países más desarrollados protegen sus mercados y su producción, Argentina -por el contrario- sostiene una paridad cambiaria que favorece la importación de miles de productos a precios muy por debajo de los vigentes en fronteras adentro”.

Así, aseguran que, con esta ecuación, “pareciera que nuestro país promueve la apertura de oficinas importadoras y el cierre de las plantas industriales”.

En lo que respecta al rubro maderero, por ejemplo, ingresan viviendas, pallets y fenólicos (entre otros muchísimos productos) como nunca se han registrado.