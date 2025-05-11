Natalia Romero asumió como nueva ministra de Ciencia y Tecnología de Corrientes

Este lunes por la mañana, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés tomó juramento a la escribana Natalia Romero, quien a partir de hoy asume oficialmente el cargo de ministra de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Corrientes. La funcionaria reemplaza a Jorge Gómez, quien presentó su renuncia el pasado 5 de mayo.

Durante el acto, el mandatario destacó la incorporación de una nueva mujer a su gabinete y subrayó la importancia estratégica del ministerio. “Incorporamos a una mujer con mucha capacidad de gestión y trabajo, para conducir un ministerio complejo, que mira hacia el futuro, vinculado con la tecnología y el desarrollo”, expresó Valdés.

En su discurso, el gobernador enfatizó los desafíos que la provincia enfrenta en el campo de la innovación: “Tenemos que incorporar los desafíos que plantea nuestra tecnología, y vincularla con la educación, que es clave. Estamos seguros de que sos una gran persona y que vas a poner alma, corazón y vida en el cargo de ministra que te hemos confiado”, afirmó dirigiéndose a la nueva funcionaria.

Por su parte, Natalia Romero agradeció la confianza del Ejecutivo y asumió el compromiso con entusiasmo: “Estoy muy honrada de servir a Corrientes e integrar el gobierno provincial. Asumo este desafío con muchas ganas de trabajar. Vamos a interiorizarnos en qué estado encontramos el ministerio, porque es una responsabilidad muy grande”.

Con este nombramiento, el Gobierno de Corrientes refuerza su apuesta a la ciencia y tecnología como áreas clave para el desarrollo y la modernización de la provincia.