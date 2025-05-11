¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Natalia Romero asumió como nueva ministra de Ciencia y Tecnología de Corrientes

El Gobernador de Corrientes tomó el juramento este lunes de la nueva ministra.  

Por El Litoral

Lunes, 12 de mayo de 2025 a las 12:20
Foto: Cacho Monzón
Foto: Cacho Monzón

Este lunes por la mañana, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés tomó juramento a la escribana Natalia Romero, quien a partir de hoy asume oficialmente el cargo de ministra de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Corrientes. La funcionaria reemplaza a Jorge Gómez, quien presentó su renuncia el pasado 5 de mayo.

Durante el acto, el mandatario destacó la incorporación de una nueva mujer a su gabinete y subrayó la importancia estratégica del ministerio. “Incorporamos a una mujer con mucha capacidad de gestión y trabajo, para conducir un ministerio complejo, que mira hacia el futuro, vinculado con la tecnología y el desarrollo”, expresó Valdés.

En su discurso, el gobernador enfatizó los desafíos que la provincia enfrenta en el campo de la innovación: “Tenemos que incorporar los desafíos que plantea nuestra tecnología, y vincularla con la educación, que es clave. Estamos seguros de que sos una gran persona y que vas a poner alma, corazón y vida en el cargo de ministra que te hemos confiado”, afirmó dirigiéndose a la nueva funcionaria.

Por su parte, Natalia Romero agradeció la confianza del Ejecutivo y asumió el compromiso con entusiasmo: “Estoy muy honrada de servir a Corrientes e integrar el gobierno provincial. Asumo este desafío con muchas ganas de trabajar. Vamos a interiorizarnos en qué estado encontramos el ministerio, porque es una responsabilidad muy grande”.

Con este nombramiento, el Gobierno de Corrientes refuerza su apuesta a la ciencia y tecnología como áreas clave para el desarrollo y la modernización de la provincia.

 

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD