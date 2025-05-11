Una dirigente del PL, nueva ministra de Ciencia y Tecnología de Corrientes

Natalia Romero, presidenta del Partido Liberal en San Tomé, reemplazará a Jorge Gómez de ELI, como ministra de Ciencia y Tecnología.

Asumirá el lunes durante una ceremonia prevista en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno y se convertirá en la primera ministra de esa fuerza política en Corrientes.

"Es una muestra de compromiso con el gobernador Gustavo Valdés con el ideario y la visión liberal", expresó Eduardo Hardoy diputado presidente del partido Liberal en la Provincia de Corrientes

Agregó que no dudaba que Natalia aportaría con su "gran capacidad de trabajo para apuntalar una importante cartera que se aboca tanto la modernización del estado como su vinculación con la academia y la ciencia de Corrientes".

El saliente ministro renunció recién a su cargo en el contexto de una retirada del Gobierno de funcionarios pertenecientes a Encuentro Liberal, de Pedro Cassani.