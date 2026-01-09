La madre de Tomás Holder relató cómo fue el "secuestro" de su hijo

El influencer y exparticipante de Gran Hermano, Tomás Holder, volvió a ser noticia este jueves luego de que se conociera una denuncia por "privación ilegítima de la libertad" contra un resort all inclusive de Punta Cana, donde veraneó con su novia.

De acuerdo con el relato de Holder, el mal momento comenzó cuando se quejó en la recepción porque le faltaban dólares en su habitación. A partir de allí comenzó el supuesto destrato que, siempre de acuerdo con su versión, incluyó amenazas, el pedido de las pulseras y que los retuvieran en el hotel contra su voluntad.

“Nos hicieron pagar una cena a la que no fuimos. Si no pagábamos, no nos dejaban salir y querían que perdiéramos el vuelo”, comentó el argentino.

En este marco, su madre Gisela Gordillo habló con el periodista Juan Etchegoyen para brindar más detalle. La mujer explicó que el hotel se llama Royalton CHIC Punta Cana.



"Él contrata para ir a Punta Cana, se va con la novia, todo pago por él, acá no hubo canje, nada. La cuestión que le roban de la habitación dólares. Él se queja y le dijeron que no se lo podían reconocer. Al otro día encuentras gente de nuevo limpiando la habitación y le volvieron a faltar dólares", arrancó la mujer.

Según indicó Gordillo, Holder volvió a quejarse "y ahí le quisieron sacar las pulseras" y agregó: "Después no lo dejaron salir del hotel y les prohibían más comida cuando era todo incluido. Después al final le cobraron una comida que ellos no consumieron".

Finalmente, este jueves el influencer regresó a la Argentina y pidió a sus seguidores que le pongan malas referencias al hotel. "Con Argentina no, che", sentenció.

