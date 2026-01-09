La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea logró una mayoría cualificada para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur. La decisión fue tomada en una reunión de embajadores de los 27 Estados miembros en Bruselas.

El consenso se alcanzó pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda. Con este aval, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Paraguay para firmar formalmente el acuerdo el próximo lunes.

Sin embargo, el tratado no entrará en vigencia de manera inmediata. Del lado europeo aún resta el visto bueno del Parlamento Europeo, que deberá pronunciarse en las próximas semanas.

El escenario es incierto, ya que alrededor de 150 eurodiputados, de un total de 720, advirtieron que podrían recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.

El acuerdo UE-Mercosur comenzó a negociarse en 1999 y prevé la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Entre sus puntos centrales se incluye la eliminación de aranceles a más del 90% del comercio bilateral.

Focos de resistencia

Uno de los principales focos de resistencia en Europa proviene del sector agropecuario, que teme el impacto de una mayor llegada de productos sudamericanos como carne, arroz, miel y soja. A cambio, el acuerdo facilita la exportación hacia el Mercosur de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos.

Los detractores del pacto, encabezados por Francia, sostienen que el mercado europeo podría verse afectado por la competencia de productos sudamericanos, elaborados bajo normas de producción consideradas menos exigentes.

En contraposición, países como España y Alemania defienden el acuerdo al considerar que permitirá diversificar oportunidades comerciales frente a la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Italia, que en diciembre había acompañado la postura francesa y bloqueado el consenso, modificó su posición esta semana y destacó los beneficios económicos del entendimiento.

Desde el Mercosur, en tanto, se habían manifestado señales de impaciencia: durante la cumbre de diciembre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a la Unión Europea “coraje” y “voluntad política” para avanzar con el acuerdo.