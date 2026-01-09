Boca y su mercado de pases: cómo avanza la situación de Marino Hinestroza

Atlético Nacional dio el primer paso para empezar a destrabar la situación de Marino Hinestroza: decidió liberar al jugador. Es decir, lo habilitó a no presentarse a la pretemporada del equipo colombiano hasta que se resuelva su futuro, mientras Boca continúa la puja para contratarlo.

Luego de las ausencias del extremo de 23 años en las primeras prácticas de la semana, la institución llegó a un acuerdo con el futbolista para buscar una solución respecto a la continuidad de su carrera.

Justamente, el martes Hinestroza había anticipado indirectamente esta decisión consensuada, cuando comentó un posteo del periodista Felipe Sierra acerca de sus supuestos faltazos. “¡No es ningún acto de indisciplina! Ni mucho menos presión para irme a Boca. No es ningún acto de indisciplina”, escribió.

La idea es que el colombiano se entrene de manera diferenciada, mientras Atlético Nacional negocia con Boca y atiende al resto de los clubes interesados en el delantero, con el objetivo de evitar que la historia siga dilatándose.

Lo cierto es que tanto desde el lado de Boca como desde el entorno del futbolista confían en poder resolver las diferencias entre las instituciones. El Xeneize se plantó en una oferta cercana a los cinco millones de dólares, mientras que en el "Verdolaga" pretenden que se estire un poco más.

TyC Sports.