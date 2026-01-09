Celebraciones del Gauchito Gil: finalizó sin incidentes el operativo de seguridad

El operativo de seguridad implementado en el predio del Gaucho Gil de Mercedes concluyó este viernes sin registrar incidentes relevantes. El operativo, que comenzó el 6 de enero, estuvo destinado a garantizar el orden durante las jornadas de celebración en el lugar.

Según estimaciones oficiales, más de 300.000 personas pasaron por el predio y sus alrededores durante el evento. Para el control, se desplegaron aproximadamente 450 efectivos policiales y numerosos móviles, provenientes de distintas direcciones y unidades operativas de la provincia.

Durante la mañana del viernes, un total de 26 agentes permanecieron en el predio una vez que la mayoría de los creyentes se retiró. De esta manera, las actividades finalizaron con normalidad.