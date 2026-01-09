¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Paro de colectivos puente Chaco-Corrientes Lluvia en Corrientes
Paro de colectivos puente Chaco-Corrientes Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
MERCEDES

Celebraciones del Gauchito Gil: finalizó sin incidentes el operativo de seguridad

Más de 300.000 personas recorrieron el predio de la Cruz Gil entre el 6 y el 8 de enero.

Por El Litoral

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 11:12

El operativo de seguridad implementado en el predio del Gaucho Gil de Mercedes concluyó este viernes sin registrar incidentes relevantes. El operativo, que comenzó el 6 de enero, estuvo destinado a garantizar el orden durante las jornadas de celebración en el lugar.

Según estimaciones oficiales, más de 300.000 personas pasaron por el predio y sus alrededores durante el evento. Para el control, se desplegaron aproximadamente 450 efectivos policiales y numerosos móviles, provenientes de distintas direcciones y unidades operativas de la provincia.

Durante la mañana del viernes, un total de 26 agentes permanecieron en el predio una vez que la mayoría de los creyentes se retiró. De esta manera, las actividades finalizaron con normalidad.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD