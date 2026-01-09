Situación extrema por los incendios en Chubut: “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”

El fuego en el extremo norte de Chubut avanza sin control. Las condiciones climáticas extremas, con una sequía histórica, temperaturas elevadas y viento, dificultan el combate de las llamas que avanzan hacia las zonas pobladas.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años” aseguró Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut.

La situación se focaliza únicamente en la provincia de Chubut, mientras que en Bariloche y El Bolsón – dentro del territorio rionegrino – no se registran incendios y la temporada de verano se realiza con normalidad.

El incendio, que comenzó el 5 de enero pasado, consume cientos de hectáreas de vegetación autóctona, bosques implantados y vegetación baja. Este jueves, las autoridades cortaron la circulación de vehículos en la ruta 40 debido a que uno de los flancos cruzó la traza entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, y ordenaron la evacuación de la primera de esas localidades.

A las 8 de este viernes, la ruta fue habilitada para el tránsito vehicular. El fuego comenzó cerca de una ruta provincial, en inmediaciones de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén.

En ese lugar, diez viviendas fueron arrasadas por el fuego y el pueblo fue evacuado por prevención. Entre todas las poblaciones, hubo más de 3 mil evacuados en pocos días.

La fiscal general a cargo de la investigación, Débora Barrionuevo, aseguró que existen múltiples indicios que permiten presumir que el foco ígneo fue intencional.

La funcionaria judicial explicó que el perito de incendios trabajó en el lugar el martes 6 de enero, un día después del inicio del siniestro. “El inicio del incendio fue aproximadamente a 300 metros del camino, sobre una loma, en un bosque, no fue sobre la ruta ni en un lugar cercano a viviendas”, especificó, y aclaró que trabajan para determinar qué tipo de combustible se utilizó para iniciarlo.

Además, Barrionuevo confirmó que en ese sector “el perito pudo ubicar el foco inicial y con su instrumental detectó la presencia de combustible”, aunque aclaró que aún resta determinar de qué tipo se trata. “Vamos a establecer si es nafta, gasoil, aceite u otro líquido acelerante, una vez que estén los resultados de las pericias y de las muestras de suelo tomadas”, señaló.

El gobierno nacional atribuye el desastre ambiental a la existencia de grupos radicalizados identificados como comunidades autoproclamadas como mapuches.

Durante la madrugada de este viernes, el municipio de El Maitén, otra localidad ubicada a 15 kilómetros en línea recta del lugar donde está la cabeza del incendio, aconsejó a los pobladores que estén preparados para una posible evacuación.

Las poblaciones de El Coihue y Buenos Aires Chico están en alerta por el avance del fuego. El gobierno local puso a disposición un gimnasio municipal para recibir a los potenciales evacuados, aunque por ahora la medida “es preventiva”.

