El Comando Operativo de Emergencias asiste en Mburucuyá tras el fuerte temporal

Esta madrugada, la localidad de Mburucuyá, tanto en su zona urbana como rural, se vio afectada por un fuerte temporal con ráfagas de viento y granizo, que provocaron caídas de árboles y tendido eléctrico, como así también voladuras de techos, entre otros daños. Ante esta situación, el Comando Operativo de Emergencia de Corrientes (COE), a cargo de Bruno Lovinson se movilizó para acudir a la zona afectada, a fin de colaborar con el municipio, gestionando la emergencia hídrica y asistiendo a los damnificados.

En ese sentido, Lovinson informó que se trabaja con maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad, en tanto que el ministerio de Salud Pública se hace presente con sus equipos para reforzar los operativos sanitarios.

A su vez, equipos de Bomberos de las localidades de Saladas, Santa Rosa y de Concepción se trasladaron a Mburucuyá para prestar apoyo frente a esta contingencia.

Lovinson señaló además que se trabaja en terreno evaluando los daños y monitoreando en forma permanente la situación y se realiza un relevamiento oficial de evacuados y daños materiales totales para coordinar la asistencia a las familias damnificadas.

Cabe destacarse que cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil están trabajando para despejar las calles, muchas de ellas bloqueadas por la caída de árboles de gran porte.

Por ello, solicitaron a la población circular solamente si es estrictamente necesario, ante el peligro que representan los cables caídos y las estructuras que aún podrían colapsar.