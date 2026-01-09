Lluvias en Corrientes: 60 milímetros en una hora y barrios anegados

Las lluvias en Corrientes capital volvieron a provocar anegamiento, con registros que llegaron a los 60 milímetros en apenas una hora. El fenómeno afectó principalmente a barrios del sector norte de la ciudad y la zona de las Mil Viviendas, donde varias calles quedaron intransitables.

Entre los puntos más comprometidos están las zonas del barrio Libertad, especialmente en inmediaciones de la avenida Ferre, donde el agua acumulada complica la circulación vehicular.

El coordinador de Gestión de Riesgos de la Municipalidad, José Ruiz, explicó que el núcleo más intenso de la tormenta se concentró en una franja que va “desde la parte del río hasta el barrio las Mil Viviendas”, mientras que en zonas como Molina Punta los registros fueron considerablemente menores.

Trabajos de emergencia y recomendaciones

Ante este escenario, Ruiz recomendó a los vecinos no salir de sus casas, salvo en casos de urgencia. “De ser necesario no salir, evitarlo. Transitar es peligroso”, advirtió.

En relación con las tareas preventivas, el funcionario recordó que tras las fuertes lluvias de diciembre se realizaron trabajos de limpieza en canales pluviales en distintos barrios.

Sin embargo, señaló que “la inclemencia del clima, cuando cae mucha agua en poco tiempo, es lo que nos perjudica”, ya que los desagües se saturan y el escurrimiento se vuelve más lento.

El Comité de Operaciones de Emergencia se encarga de coordinar acciones para facilitar el escurrimiento del agua en los distintos puntos afectados en la ciudad.

Desde el Municipio informaron que el número 0800 se mantiene habilitado como vía de comunicación para que los vecinos reporten situaciones de emergencia o anegamientos.

Según las estimaciones oficiales, la tormenta principal se disiparía cerca del mediodía, aunque se esperan lluvias puntuales durante la tarde y la noche de este viernes.