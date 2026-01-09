Luciano Castro tendría otra amante: quién es la mujer que acaba de aparecer

El comienzo del 2026 no da tregua para Luciano Castro. Tras el impacto mediático que generó la filtración de sus audios dirigidos a una mujer de origen danés, el foco de la tormenta se desplazó ahora hacia el ámbito local. Mientras el actor intenta sostener su relación con Griselda Siciliani, una nueva versión asegura que existiría otra mujer involucrada en la vida del galán, y el dato más llamativo es la cercanía cotidiana que mantienen debido a la crianza de sus hijos.

La información fue revelada durante la última emisión de Puro show, el ciclo que se emite por la pantalla de El Trece. Allí, la periodista Fernanda Iglesias sorprendió al resto del panel al compartir una serie de mensajes que intercambió con la presunta tercera en discordia.

Según detallaron en el programa, la mujer en cuestión es una figura conocida del medio y, además, comparte el mismo colegio al que asisten los hijos de Castro, lo que añade un componente de proximidad que encendió todas las alarmas en la farándula argentina.

Una respuesta que no terminó de convencer

Ante los rumores que empezaban a circular, Iglesias decidió contactar directamente a la famosa implicada para obtener su versión. Sin embargo, lejos de encontrar una desmentida categórica desde el primer momento, la respuesta inicial sembró más incertidumbre que claridad. Al ser consultada sobre el supuesto romance, la mujer contestó: “¿Eso se está diciendo?”. Esta reacción fue interpretada por los analistas del espectáculo como una forma de ganar tiempo o de medir el alcance de la filtración.



La charla continuó bajo la modalidad de confidencialidad para intentar que la protagonista se sintiera cómoda hablando. Fue en ese punto donde la mujer intentó desestimar la versión con un argumento profesional. “Es una estrategia de prensa”, señaló de forma contundente, dejando entrever que el rumor podría haber sido fabricado con fines promocionales o para desviar la atención de otros conflictos del actor.

Dudas, risas y una negación bajo sospecha

A pesar del intento por restarle importancia al asunto, el interés de la famosa por conocer los detalles de lo que se comentaba sobre ella y el actor fue lo que terminó de generar suspicacias en la panelista de El Trece. Con un tono que buscaba ser distendido, la involucrada escribió: “¿De dónde sale eso? jajaja, Dios mío”. Acto seguido, intentó marcar un límite moral en sus vínculos personales al asegurar: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”.

No obstante, esta defensa no fue suficiente para convencer a Fernanda Iglesias ni al equipo de Puro show. La periodista remarcó que el comportamiento de la mujer fue esquivo y que la forma en que se desarrolló la conversación dejó muchas puertas abiertas. Para cerrar el tema, la panelista lanzó una observación que dejó la reputación del galán nuevamente en la cuerda floja: “Tardó mucho en negarlo”. Con esta nueva arista, la estabilidad de la pareja entre Castro y Siciliani parece enfrentar su desafío más complejo desde que decidieron hacer público su romance.

minutouno.com