Lanzaron el trailer de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026. Publicado este viernes en las redes sociales oficiales del evento, la pieza audiovisual responde al lema de este año: "Refugio de nuestra identidad".

En el video, se pueden visualizar como elementos principales la naturaleza -con una pequeña ave que emprende vuelo-; la Virgen de Itatí, la guitarra y los gestos chamameceros como el sapukay o la afinación de la guitarra y finaliza con imágenes de las noches de fiesta.

Este año, en su edición 35, la FNC busca apegarse a qué hace a la identidad del correntino. El chamamé como un símbolo de la provincia y un patrimonio que representa a los correntinos y correntinas.

Mirá el trailer completo

Desde el Instituto de Cultura provincial confirmaron que a partir de este viernes se habilitará la venta de entradas para el evento más importante de la región, que este año apuesta a la accesibilidad manteniendo los precios de la edición 2025.

Entrada general: $7.000 (con límite de ingreso hasta las 21:30).

Entrada sin límite horario: $9.000.

