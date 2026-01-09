¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FIESTA EN VIDEO

Lanzaron el trailer de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

Este año, en su edición 35, la FNC busca apegarse a qué hace a la identidad del correntino. 

Por El Litoral

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 11:04

Lanzaron el trailer de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026. Publicado este viernes en las redes sociales oficiales del evento, la pieza audiovisual responde al lema de este año: "Refugio de nuestra identidad". 

En el video, se pueden visualizar como elementos principales la naturaleza -con una pequeña ave que emprende vuelo-; la Virgen de Itatí, la guitarra y los gestos chamameceros como el sapukay o la afinación de la guitarra y finaliza con imágenes de las noches de fiesta.

VER MÁS: Fiesta del Chamamé: La Sole, Los Nocheros, Los Tekis y el Chaqueño, en la grilla oficial

Este año, en su edición 35, la FNC busca apegarse a qué hace a la identidad del correntino. El chamamé como un símbolo de la provincia y un patrimonio que representa a los correntinos y correntinas. 

Mirá el trailer completo

 

 

Desde el Instituto de Cultura provincial confirmaron que a partir de este viernes se habilitará la venta de entradas para el evento más importante de la región, que este año apuesta a la accesibilidad manteniendo los precios de la edición 2025.

  • Entrada general: $7.000 (con límite de ingreso hasta las 21:30).
  • Entrada sin límite horario: $9.000.

VER MÁS: Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

