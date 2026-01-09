El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras conocerse la infidelidad

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que trascendiera una nueva infidelidad por parte del actor. En las últimas horas, se conocieron detalles de la conversación privada que mantuvieron ambos tras la difusión de audios y chats que dejaron al descubierto la situación.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa, donde habló de un intercambio cargado de tensión y de un ultimátum por parte de la actriz. Según relató el periodista, Siciliani vivió días muy difíciles tras enterarse del engaño. Lejos de la imagen serena que mostró públicamente en algunas entrevistas, su estado emocional habría sido de profundo dolor.

Etchegoyen aseguró que personas cercanas a la actriz describen un escenario muy distinto al que se vio en pantalla, al punto de hablar de una fuerte desilusión y de un proceso interno complejo para enfrentar la situación. El conductor explicó que existió un careo intenso entre la pareja, especialmente cuando comenzaron a circular audios y mensajes que expusieron el episodio.



“Griselda está destrozada”, fue una de las frases que transmitió Etchegoyen al dar cuenta del impacto emocional que le provocó la infidelidad. A pesar de ese contexto, la actriz habría decidido reunir fuerzas y mostrarse entera en público, con la intención de bajar el tono del escándalo.

Durante la charla privada, según la información revelada, Siciliani tomó la palabra y le exigió a Castro una explicación clara. En un diálogo mayormente unilateral, ella le habría preguntado si lo que salió a la luz fue un hecho aislado o si existían otras situaciones similares que aún no habían trascendido. Luciano Castro, siempre de acuerdo al relato periodístico, se mantuvo en silencio durante gran parte de la conversación y finalmente aseguró que se trató de un único episodio.



Fue en ese momento cuando la actriz marcó un límite. De acuerdo a lo contado por Etchegoyen, Griselda le planteó un ultimátum claro y directo, apelando tanto al cuidado personal como a la exposición pública. “Te creo que fue solo esto, cuídame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”, habría sido el mensaje central que le transmitió en medio de la furia y la angustia.

El planteo dejó en evidencia que, más allá del dolor, Siciliani buscó establecer reglas claras para continuar o no con la relación. El pedido de sinceridad y respeto apareció como un eje central de la charla, en un contexto donde la confianza quedó seriamente dañada. Mientras tanto, Luciano Castro rompió parcialmente el silencio y reconoció que la situación es dolorosa. Sin embargo, el futuro de la pareja permanece abierto y condicionado a lo que ocurra de ahora en más.

