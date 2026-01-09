Detuvieron al dueño de un comedor por abigeato en Ituzaingó: no tenía sello bromatológico

En el marco de controles preventivos, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (UESRyE) de Ituzaingó detuvieron al propietario de un comedor tras detectar carne proveniente de una faena clandestina.

El procedimiento se llevó a cabo en el paraje Santa Tecla, cuando personal policial, junto a una médica veterinaria, inspeccionó locales del rubro alimenticio. Al llegar al comercio denominado “Gauchito Gil”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1286, fueron atendidos por su propietario, identificado como Luis Ariel R., quien autorizó el ingreso.

Durante la inspección, se constató que el lugar funcionaba como almacén y comedor, contando con freezers y una cámara frigorífica. Allí se hallaron cortes de carne vacuna —dos cuartos, dos paletas y dos costillas— con un peso aproximado de 150 kilogramos. Tras el examen correspondiente, la veterinaria determinó que la carne no contaba con sello bromatológico y que provenía de una faena clandestina, sin cueros ni pabellones auriculares que acreditaran su origen.

Además, se dejó constancia de que el comercio posee habilitación municipal únicamente para la venta de comidas y bebidas, no estando autorizado para funcionar como carnicería.

Informado el fiscal de turno, Ramón Eugenio Balbastro, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Criminal, dispuso el inicio de actuaciones de oficio por el supuesto delito de abigeato, el secuestro de la carne y la aprehensión del propietario. El hombre fue trasladado a la dependencia policial, examinado por el médico de guardia y posteriormente notificado de su libertad, quedando supeditado a la causa.