Fuerte avance de obras en el puerto de Ituzaingó: ultiman detalles para su habilitación

A través de sus redes sociales, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este martes que las obras del nuevo puerto de Ituzaingó llegaron al 95 % en su segunda etapa.

El mandatario detalló que ya se cuentan con los “gate de acceso finalizados y el equipo técnico diseñando el layout operativo”, y agregó que las obras cumplen con las “normativas de organismos nacionales para habilitar operaciones de comercio exterior y servicios logísticos”.

Cabe recordar que el puerto tiene una extensión de 306 metros que permitirá la operación simultánea de cuatro barcazas. Esta nueva capacidad operativa reducirá los costos de transporte para la producción foresto-industrial, arrocera, yerbatera, entre otros.

Es menester mencionar que en diciembre de 2024 se anunció la construcción de una estación transformadora de 30 MW exclusiva para el Parque Industrial y el puerto de la localidad.

Al respecto, el gobernador aseguró que “este puerto será estratégico para las economías regionales del nordeste”.

Además, países limítrofes como Paraguay y Brasil también podrán hacer uso de la nueva infraestructura portuaria, lo que dará un impulso para la economía provincial.