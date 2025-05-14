Recorrido por la provincia: Vischi se mostró con la intendenta de Mercedes

El senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi visitó la localidad de Mercedes, en donde mantuvo un encuentro con su intendente Juana Gauto.

Tras la reunión, el ex intendente de Paso de los Libres destacó el rol institucional de los mandatarios municipales: “La gestión a nivel local cumple un rol fundamental, se trata de la instancia ejecutiva más cercana a los vecinos y a quienes ellos acuden a la hora de resolver sus problemas cotidianos. Los intendentes, sin ninguna duda, son una de las grandes fortalezas que puede exhibir Vamos Corrientes: en contacto directo con la gente y llevando adelante gestiones que brindan soluciones.”

El senador correntino, asimismo, resaltó el potencial de Mercedes y la región centro de la provincia. “Por su perfil productivo y las grandes oportunidades que propician las inversiones impulsadas por el gobernador Valdés en parques industriales y el apoyo a pequeños productores, la zona tiene todo para crecer aún más", dijo.

"Si consideramos, además, al fomento al sector turístico, con los Esteros del Iberá como epicentro, estamos ante uno de los polos que protagonizará el desarrollo de Corrientes hacia el futuro", agregó.

ELECCIONES

El actual senador es uno de los que manifestó que quiere ser candidato a gobernador de Corrientes en las próximas elecciones.

El legislador había destacado el trabajo de Gustavo Valdés, ya que permite “que todos los que aspiramos a sucederlo nos fijemos esa meta, que Corrientes siga teniendo buenos gobiernos.”

"Hace muchos años que estoy en la política y estoy en constante formación. Yo siempre me preparo para hacer lo mejor posible lo que me toca y si me toca ocupar ese lugar será ese", dijo en relación a una posible candidatura a la gobernación. Además, destacó que "quién no tiene ganas cuando está en política de ocupar un cargo así".