Valdés inauguró una Comisaría y anunció más infraestructura para un municipio

El gobernador Gustavo Valdés se dirigió este jueves hasta la localidad de Manuel Derqui, donde participó de la misa y procesión en el marco de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, en el paraje de nombre homónimo.

Además, inauguró en el lugar la Comisaría, donde se comprometió a través del Gobierno provincial continuar acercando servicios y más infraestructura para el desarrollo del novel municipio.

Allí, al ser recibido por el comisionado interventor, Fabián Gutiérrez, el mandatario provincial recorrió, inicialmente, el edificio de la Escuela N°684 "Pedro Sáez", donde se comprometió a realizar nuevas obras para la institución.

Luego, se dirigió a la capilla Villa San Isidro, frente al mencionado establecimiento escolar, donde participó de la misa presidida por el padre Héctor Amarilla, en honor a San Isidro Labrador. Posteriormente, acompañó a la comunidad en la procesión celebrada por el santo patrono.

Posteriormente, Valdés, se dirigió hacia la nueva comisaría de paraje San Isidro, donde dejó inaugurado su flamante edificio.

En tanto, el subjefe de la Policía de Corrientes, Walter Aceval, puso en funciones al jefe de la Comisaría, Patricio Ferreira.

Apuesta del Gobierno provincial

“Uno de los primeros desafíos fue poner en marcha la comunidad de Derqui a tres años de su creación”, expresó el mandatario al ser consultado sobre la localidad cabecera del mencionado paraje.

En este contexto, el titular del Ejecutivo dio cuenta que antes de ser comuna, Derqui “era zona de campo y ahora estamos revirtiéndolo para comenzar a urbanizarlo, mejorando su infraestructura para que la gente pueda vivir mejor con salud pública, seguridad, y educación mejorando los caminos de la zona rural y la electrificación”.

En dicho municipio, el mandatario destacó la apuesta que hacen para apuntalar la zona mediante diferentes obras como es el caso de la Escuela del lugar donde “el año que viene vamos a estar abriendo un grado y vamos a estar haciendo refacciones también en la escuela de Derqui” y “lo vamos a estar impulsando para tener más alumnos y seguramente vamos a estar haciendo viviendas en la localidad para que vaya creciendo y que nosotros podamos ir consolidando el ejido urbano y que no sea necesario trasladarse a otras ciudades sino que los que son de estos parajes puedan estar contenidos con servicios y con la presencia del estado también en esta comunidad”, comentó haciendo mención al trabajo a ejecutar en el lugar.

También anunció que estarán avanzando con obras urbanas como asfaltado para dar mayor transitabilidad a la localidad.

En lo que respecta a las obras realizadas en la comisaria del municipio, Valdés sostuvo que “este era un espacio que estaba y que fue cedido por el Ministerio de Educación, todo es el Estado provincial, pero que fue cedido para la seguridad y ahora vamos a darle expansión” y abogó por un trabajo solido del personal policial en pos de brindar seguridad a los vecinos.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos indicó que “esto es parte de una inversión que se hace a lo largo y ancho de la provincia dotando de seguridad a los correntinos” donde “apostamos mediante una fuerte inversión del Gobierno provincial en equipamientos y móviles que son indispensables en cada municipio”.

Para concluir, Vallejos resaltó la importancia del personal y del nuevo edificio en la zona para apuntalar la seguridad del lugar.

Por otra parte, el Gobernador tiene programadas visitas a las comunas de Cruz de los Milagros y Tres de Abril, durante la jornada.