Valdés entregó subsidios a más de 20 Bibliotecas Populares de Corrientes

Este lunes por la mañana, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la entrega de subsidios a más de 20 Bibliotecas Populares de distintos puntos de la provincia, en un acto realizado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la importancia de acompañar a estas instituciones comunitarias, que promueven la lectura y conservan la memoria cultural de los pueblos.

“Algunos creen que invertir en cultura es tirar la plata, como si gobernar no implicara justamente fortalecer estos espacios”, señaló Valdés. “La cultura y la educación son las que nos hacen volar el alma. No hay nada que reemplace un buen libro”, agregó.

Valdés también resaltó que “Tener un libro, prestarlo y que vuelva a manos de otra persona, es algo profundamente significativo. Es compartir el saber y el alma de quien lo escribió. Donar un libro es, también, donar conocimiento. Es un acto de amor.”

El gobernador repasó además algunas de las acciones culturales impulsadas desde su gestión, como la creación de museos, esculturas y espacios culturales innovadores, y reafirmó su compromiso con el desarrollo cultural en Corrientes:

“Cuando tenemos este tipo de organización social, como lo son las bibliotecas populares, tenemos que apoyarlas y lograr que trasciendan en el tiempo, que luchen, que resistan. La lectura nunca va a morir, el libro siempre va a estar presente”, expresó.

Finalmente, Valdés felicitó a los representantes de las bibliotecas presentes por el trabajo que realizan día a día. “Quiero felicitar lo que están haciendo. Ustedes son parte fundamental del alma cultural de nuestra provincia.”

Con esta entrega de subsidios, el Gobierno de Corrientes reafirma su acompañamiento a las bibliotecas populares como espacios clave para garantizar el acceso libre a la cultura, el conocimiento y el pensamiento crítico.

Por otro lado, en representación de las Bibliotecas Populares de la provincia, la presidenta de la Federación Correntina de Bibliotecas Populares, Natalia Saya, destacó la importancia del apoyo económico recibido por parte del gobierno provincial. "Es un honor recibir esta gran ayuda económica, que ya hemos comenzado a utilizar. Esto significa un enorme alivio para nuestras bibliotecas populares, permitiéndonos asistir a eventos culturales destacados, como la Feria Internacional del Libro", expresó Saya.

La referente cultural resaltó que, gracias a este apoyo, pudieron asistir 41 de las 50 bibliotecas populares al evento internacional, aprovechando así los beneficios para la adquisición de nuevo material bibliográfico. "Esto es un caramelito para nuestros socios, que tienen un apetito voraz por literatura actualizada", indicó.

Además, agradeció especialmente a la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin por acompañar a la delegación en su viaje y destacó que Corrientes es una de las provincias con más bibliotecas de este tipo y una de las tres que reciben aporte económico del Gobierno provincial. "En nuestros encuentros siempre comentamos este gran apoyo y muchos nos preguntan cómo hacemos: insistir, insistir e insistir", comentó.

Al respecto, Kunin destacó que el monto del subsidio de este año triplica a los anteriores, lo que permite adquirir más ejemplares.

Por último, aprovechando la presencia de la ministra de Educación, Práxedes López, Saya solicitó que los materiales bibliográficos elaborados por esa cartera lleguen también a las bibliotecas populares. "Hay bibliotecas, como la mía en Mercedes, que funcionan dentro de escuelas, pero lamentablemente no recibimos estos ejemplares. Pedimos que envíen algunos más para que lleguen a las bibliotecas", concluyó.

Interventor de Lotería Correntina

Por su parte, el interventor de Lotería Correntina, Javier Bee Sellares, valoró el rol de las bibliotecas populares y de quienes las sostienen día a día. “Para mí son héroes que llevan adelante esta tarea tan encomiable”, afirmó con énfasis, al tiempo que recordó que las utilidades del organismo a su cargo “vuelven a la comunidad correntina” mediante subsidios, conforme lo establece la ley de creación de la Lotería.

“Pocos hechos son tan significativos como este”, sostuvo, destacando la importancia de que estos anuncios se realicen en Casa de Gobierno. En un contexto social atravesado por las redes y el entretenimiento digital, remarcó: “Buscar que un niño, a través de un libro, haga volar su imaginación, es un concepto que perfora socialmente y llega a lo más profundo de la familia”.

Finalmente, subrayó la decisión del gobernador Valdés de “apuntalar lo social” a través del acompañamiento a instituciones que fortalecen los lazos comunitarios. “Estamos muy orgullosos de estar en este camino y de acompañar esta línea específica de gestión pública”, concluyó.

Bibliotecas subsidiadas

Recibieron subsidios las bibliotecas Carlos María de Alvear (Alvear); Sarmiento (Bella Vista); Mario Isaac Portillo (Chavarría); Arandú, Fecobip, Fray Luis de Bolaños, José Francisco de San Martín, Ñañuvá, Ricardo Mariño y Josefina Contte (Corrientes Capital); Dr. José Alfredo Ferreira (Esquina); Víctor E. Navajas Centeno (Gobernador Virasoro); Barrios del Sur, Domingo F. Sarmiento y Marta Elgul de París (Goya); Domingo Faustino Sarmiento, Isabel S. Aquino, Literaria Belgrano y San Martín (Mercedes); San Cosme (San Cosme); Juan Bautista Alberdi (San Luis del Palmar); Manuel Lainez, Marcelino Elizondo y Villa Fedullo (Monte Caseros); Rivadavia ACYAC y Cuatiá Rendá (Curuzú Cuatiá); Mariano Moreno (Mocoretá); Juan Manuel Rivera (Caá Catí); San Martín (San Roque); Carlos Spano (Ituzaingó); Francisco Madariaga (Santa Rosa); y Bernardino Rivadavia (Santo Tomé).