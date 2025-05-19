"Estamos mirando los números": qué dijo Valdés sobre un posible aumento de salarios

El gobernador Gustavo Valdés habló con la prensa sobre la posibilidad de aumento de sueldos a trabajadores provinciales, entre otros temas. Ocurrió este lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno donde entregó subsidios a más de 20 biblioteca populares.

En contacto con la prensa el gobernador fue consultado por el aumento de salarios a los trabajadores provinciales, a lo que el mandatario respondió que “el año pasado vimos un bajón de un 11 %” con respecto a los sueldos, pero agregó que “estamos mirando los números este mes y creo tenemos posibilidades”.

Además, se le consultó por la liquidación de la coparticipación y el atraso de la misma. El gobernador aclaró que “hubo un cambio en los vencimientos de los impuestos, esto hace que las empresas se queden con la liquidación por más tiempo”.

Sobre la liquidación del dinero de la coparticipación dijo que “creemos que va a ingresar todo lo que teníamos planificado presupuestariamente, no en los meses que ingresaban”, y aseguró que “no van a haber inconvenientes a lo largo del año”.

De cara a las elecciones provinciales, Valdés mencionó que con el bloque radical está preparando reuniones del comité central “para tomar decisiones y formar la marcha del partido”.

También fue contundente con el calendario: “la decisión de una fecha para las elecciones no es decisión de un partido político, sino del gobernador”.



