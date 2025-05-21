El Gobernador inauguró infraestructura deportiva en el histórico Club Córdoba

Luego de habilitar trabajos de urbanización en el barrio Ongay, el gobernador Gustavo Valdés junto a la Comitiva que lo acompañaba, se dirigió hasta el histórico Club Bastquetbol Córdoba, donde inauguró este miércoles infraestructura deportiva, entre las que se incluye principalmente el piso de parquet. De esta manera, ante numerosos dirigentes, jóvenes y niños de diferentes clubes de la ciudad de Corrientes, que además recibieron elementos e indumentarias, remarcó que "la inversión en deporte junta a los chicos y forja un destino común hacia el futuro".

El Gobernador ingresó al Club, ubicado por calle Catamarca, alrededor de las 19 acompañado de su comitiva. En el lugar, fue recibido fervientemente por los niños que practican básquet en diferentes Clubes deportivos de la ciudad, y por jugadores del TNA de 1986.

Cabe destacar, que previamente a este acto el gobernador Valdés habilitó 21 cuadras de cordón cuneta y enripiado en las calles del barrio Ongay de la ciudad de Corrientes, en el contexto del plan de urbanización que encara el Gobierno provincial junto a la Municipalidad.

Al tomar la palabra, el gobernador Valdés destacó la importancia de tomar decisiones en la conducción, especialmente en el ámbito deportivo, y mencionó la relevancia de recuperar la localía en el deporte y cómo las instituciones deportivas pueden contribuir al futuro de los jóvenes, “porque creemos que la inversión en el deporte lo que hace es apuntar a esos chicos y realmente forja un destino común hacia el futuro”, aseguró.

A la vez, el mandatario agradeció el apoyo recibido para la construcción de canchas de básquet, y enfatizó la necesidad de “fortalecer el compromiso con la educación y el deporte en la provincia de Corrientes”.

Para finalizar, Valdés invitó a colaborar y abrir las puertas de los clubes a la juventud para promover su desarrollo, “tanto pública como privada, que participen, jueguen, disfruten, tantos niños de nuestra provincia, y solamente así, haremos grande a la provincia de Corrientes”.

Seguidamente se hizo entrega de carpetas para el retiro de elementos e indumentarias deportivas a las autoridades de los Clubes Alvear, Colón, Hércules, Pingüinos, EL Tala, Frondizi, Don Bosco, 1.536 Viviendas, Juventus, Halcones, Sagrado Corazón, Sportivo, San Martín, Juventud Naciente, y Córdoba.

El acto fue propicio para que el presidente del Club Córdoba, Martín Delgado, le obsequiará una placa recordatoria al Gobernador Valdés por su gestión. Además, se realizó el corte de cintas para inaugurar las refacciones.

Jorge Terrile

El secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile arrancó su breve discurso expresando que “la verdad que en la rica historia que tiene el Club Córdoba, hoy escribimos una página especial, una decisión importante que tomó no hace dos meses el Presidente del Club, decir no participo pero fortalezco mi institución para poder ser local otra vez” y luego para finalizar les instó: “Hoy debemos priorizar las instituciones, debemos trabajar juntos por el deporte de Corrientes, no mirando solo una cancha del parquet, sino mirando el futuro de nuestros jóvenes deportistas”.

Intendente Tassano

Al iniciar su discurso el intendente de Capital, Eduardo Tassano destacó al Club Basquetbol Córdoba como “uno de los clubes más importantes de la Ciudad de Corrientes, es una joya de la ciudad” y amplió recordando que “una larga historia del Club Córdoba en nuestro básquet y en nuestro deporte, según me dijo el presidente, nueve veces han sido campeones de la Asociación Capitalina de Básquet y son los actuales campeones de la Asociación Local”. “Además, una rica historia, el Club Básquetbol Córdoba en el año 95 ganó el famoso PRONEA, en una triple al final del Demonio Sánchez, ganándole al equipo de Goya, con lo cual generó la participación en la Liga B, de los detratos más altos de básquetbol de clubes del país” dijo Tassano y añadió que “eso generó la participación en tres o cuatro ocasiones, pero también fue la simiente para que después Regatas, San Martín, sigan esa participación y pudieran llegar a la Liga Nacional A”.

Siguiendo con un poco de historia, el Jefe Comunal remarcó que “no quiero olvidarme del boxeo este club que es la sede natural del boxeo correntino, por quince años, entre el año 71 y el año 85, el Club Córdoba albergó veladas espectaculares, de las cuales salió nuestro campeón argentino, Ricardo Arce, en el año 1979” y agregó que “toda esta historia, sumada a la actividad del voleibol también, le hace a lo que dije primero, una gran joya para la ciudad de Corrientes”. Por último, Tassano expresó que la decisión del Gobernador “de poner uno de los pisos de parqué y el arreglo de todos los estadios más importantes de la ciudad, sin dudas, el Club Córdoba volverá a ser sede de eventos deportivos de primera magnitud” finalizó.

Presidente del Club Córdoba

Al tomar la palabra el presidente del Club Básquetbol Córdoba, Martín Delgado expresó que “en representación de toda la familia que conformamos el Club Básquetbol Córdoba, quiero agradecer al señor Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés por hacer realidad nuestros sueños, así mismo a Jorge Terrile secretario de Deportes de la provincia, que estuvo presente en todo momento acompañándonos y solucionándonos todas las necesidades” y al referirse sobre la decisión de no participar del Torneo Federal de Básquetbol dijo que “optamos por renovar el piso de nuestra cancha y creemos sin dudas a equivocarnos que por sobre toda la participación deportiva hoy ganamos el campeonato institucional” concluyó.

También, dirigió unas palabras de agradecimiento, Maia Andino Llano, hija del Dr. Mariano Andino Igarzabal, nombre que lleva el estadio del Club Basquetbol Córdoba.

En la ocasión, acompañaron al gobernador Valdés; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; los ministros de la Provincia; legisladores; secretarios y subsecretarios de la Provincia y Municipales; intendentes de localidades vecinas; directivos de Clubes; presidente del Club Córdoba, Martín Delgado; jugadores del TNA de 1986; y demás autoridades.