Nueva exitosa emisión internacional de ON de Telecom por 800 millones de dólares

Telecom Argentina concretó una inédita colocación de deuda en los mercados internacionales, mediante la emisión de Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3.000 millones, aprobado por la CNV.

La emisión, inicialmente prevista por un monto de U$S 500 millones, alcanzó finalmente un total de U$S 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.

Esta operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada. Es al mismo tiempo la mayor captación de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los últimos 10 años. Es la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025 y se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina S.A.

El sólido perfil financiero y la consistencia estratégica de Telecom, sumado a la confianza de los mercados financieros internacionales en el actual rumbo económico del país, le permitieron acceder nuevamente a los mercados de capitales, con una operación de esta magnitud y en condiciones sumamente favorables e impensadas poco tiempo atrás.

Los fondos serán destinados principalmente a mejorar su estructura financiera, al mismo tiempo que la Compañía continúa fortaleciendo su plan de inversiones, posicionándose como una de las mayores inversoras privadas de Argentina.

Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, destacó “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país. En este marco, la reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Es por eso que seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto.”

