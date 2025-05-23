¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
URGENTE

Una intendenta de Corrientes está hospitalizada tras sufrir una descompensación

Según la última información, se encuentra en un estado de salud delicado.
 

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 11:54

Informaron este viernes que la intendenta de San Cosme, Giovanna Morales Maciel, está internada tras sufrir una descompensación en su domicilio.

La jefa comunal habría sufrido una desvanecimiento y rápidamente fue asistida por una ambulancia.  Según los últimos datos, la intendenta se habría trasladado a la capital correntina para revisar su estado de salud.

La mujer se habría descompensado y sufrió mareos, lo que derivó en que sea trasladada por una ambulancia al Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”.

Para el traslado, se dispuso un cordón sanitario entre el acceso de la ciudad de Corrientes y el centro de salud mencionado. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD