Una intendenta de Corrientes está hospitalizada tras sufrir una descompensación

Informaron este viernes que la intendenta de San Cosme, Giovanna Morales Maciel, está internada tras sufrir una descompensación en su domicilio.

La jefa comunal habría sufrido una desvanecimiento y rápidamente fue asistida por una ambulancia. Según los últimos datos, la intendenta se habría trasladado a la capital correntina para revisar su estado de salud.

La mujer se habría descompensado y sufrió mareos, lo que derivó en que sea trasladada por una ambulancia al Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”.

Para el traslado, se dispuso un cordón sanitario entre el acceso de la ciudad de Corrientes y el centro de salud mencionado.