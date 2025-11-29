Jimena Arnolfi Villarraza o los “tesoros entre las cosas perdidas”

Poética
Escribo para ponerme al día conmigo misma. Escribo en medio de la transformación. Escribo con asombro. Escribo para alimentar la convicción de vivir el cuerpo. Escribo para estar atenta. Escribo para estar en silencio. Escribo como vivo. Escribo ante la propia emergencia. En estado de alarma y en estado de gracia. Escribo con miedo. Creo en lo que sale del miedo. Escribo para aullar sin ruido. Escribo para seguir escribiendo.
Muestrario mínimo
ALGO QUE NOS SIRVA
Montamos guardia día y noche.
¿Existe alguna clase de fe
en medio de la cacería?
Nadie sabe nada
pero nos damos ánimo.
Nos mandamos mensajes
para chequear cómo estamos.
Nos dedicamos las canciones
más lindas del mundo.
Volver a enamorar es admitir
que lo que no se cuida
corre peligro de muerte.
HIPÓTESIS
Hay pájaros que sólo anidan
en las cavidades
de los árboles muertos.
Nadie entiende nada
pero los pájaros saben
a dónde construir
y proteger el nido.
A veces la historia
de una derrota
también puede ser
la historia de una épica.
CONTRA LA DERROTA
Todo país tiene sus pájaros
su bandada de tensión perpetua
su canto a viento roto.
Cómo contamos la historia
y cómo escuchamos la historia
que nos cuentan.
La lluvia insiste cada vez más fuerte
no sé si adentro o afuera de mi cabeza.
Nunca sabemos a dónde guarecernos
a dónde la ternura despierta
como bandera encendida.
Ya esperamos demasiado.
Estas son las brasas del fuego que vendrá.
CANTAR CON EL CORAZÓN EN LA BOCA
Hasta encontrar tesoros
entre las cosas perdidas.
Aunque no conozca la esperanza
y ningún pensamiento sea compañero.
Aunque no vea el jardín florecido
y las fieras anden sueltas.
A la hora más oscura de la historia,
pondré mi cuerpo en movimiento.
Es lo único que tengo.
(de Bandada. Una hipótesis contra la derrota. Santos Locos Poesía, 2025)