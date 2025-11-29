Jimena Arnolfi Villarraza o los “tesoros entre las cosas perdidas”

Poética

Escribo para ponerme al día conmigo misma. Escribo en medio de la transformación. Escribo con asombro. Escribo para alimentar la convicción de vivir el cuerpo. Escribo para estar atenta. Escribo para estar en silencio. Escribo como vivo. Escribo ante la propia emergencia. En estado de alarma y en estado de gracia. Escribo con miedo. Creo en lo que sale del miedo. Escribo para aullar sin ruido. Escribo para seguir escribiendo.

Muestrario mínimo

ALGO QUE NOS SIRVA

Montamos guardia día y noche.

¿Existe alguna clase de fe

en medio de la cacería?

Nadie sabe nada

pero nos damos ánimo.

Nos mandamos mensajes

para chequear cómo estamos.

Nos dedicamos las canciones

más lindas del mundo.

Volver a enamorar es admitir

que lo que no se cuida

corre peligro de muerte.

HIPÓTESIS

Hay pájaros que sólo anidan

en las cavidades

de los árboles muertos.

Nadie entiende nada

pero los pájaros saben

a dónde construir

y proteger el nido.

A veces la historia

de una derrota

también puede ser

la historia de una épica.

CONTRA LA DERROTA

Todo país tiene sus pájaros

su bandada de tensión perpetua

su canto a viento roto.

Cómo contamos la historia

y cómo escuchamos la historia

que nos cuentan.

La lluvia insiste cada vez más fuerte

no sé si adentro o afuera de mi cabeza.

Nunca sabemos a dónde guarecernos

a dónde la ternura despierta

como bandera encendida.

Ya esperamos demasiado.

Estas son las brasas del fuego que vendrá.

CANTAR CON EL CORAZÓN EN LA BOCA

Hasta encontrar tesoros

entre las cosas perdidas.

Aunque no conozca la esperanza

y ningún pensamiento sea compañero.

Aunque no vea el jardín florecido

y las fieras anden sueltas.

A la hora más oscura de la historia,

pondré mi cuerpo en movimiento.

Es lo único que tengo.

(de Bandada. Una hipótesis contra la derrota. Santos Locos Poesía, 2025)