Corrientes: recuperan un auto robado en Buenos Aires y detienen a un hombre

La Policía Federal informó este sábado que hallaron en la localidad correntina de Paso de los Libres un auto robado en Buenos Aires y que, durante el operativo, detuvieron a su conductor, un joven de 22 años oriundo de la ciudad.

El hecho se registró en horas de la tarde, cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres realizaban tareas investigativas e interceptaron un Volkswagen Suran en la intersección de las calles Mitre y Colón.

Al verificar la patente del vehículo mediante los sistemas policiales, se constató que registraba un pedido de secuestro por “Hurto Agravado en la Vía Pública”, emitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Rosendez.

De inmediato, se dio aviso a la UFRAC de Paso de los Libres, dirigida por la Dra. Di Tomasso, quien ordenó la detención del conductor y el secuestro del rodado.