Curupay, Sportivo y Lipton avanzaron a las semifinales

La Copa de la Liga en el fútbol capitalino ya tiene a tres semifinalistas. Durante la jornada sabatina se disputaron tres cruces de cuartos de final con los triunfos de Lipton y Sportivo, mientras que Curupay (foto grupal) fue efectivo en los penales para asegurarse la clasificación.

Lipton mantuvo su invicto y le ganó a Huracán Corrientes 2 a 1 con goles de Juan Barberán y Adrián Villán. El tanto del Azulgrana fue anotado por Enzo Mambrín. (foto partido)

Por su parte, con goles de Marcos Gómez y Jonathan Parras, Sportivo venció a Sacachispas 2 a 1. El tanto del tricolor fue autoría de Gerardo Amarilla.

Mientas que Curupay, que también sigue invicto, y Mburucuyá terminaron los 90 minutos empatados en 1 tanto. Antonio Báez (C) y Daniel Gómez (M) fueron los autores de los goles. El pasaje a la semifinal se definió desde los doce pasos, donde el Maderero se impuso 4 a 1.

Luciano Aguilar, arquero de Curupay, fue la figura del encuentro al contener dos disparos.

Los cruces de cuartos de final del torneo de primera división en la ciudad de Corrientes, se completará el miércoles 3 de diciembre cuando se midan Empedrado y Mandiyú, en cancha de Lipton desde las 18.

Semifinales

Curupay v. Lipton

Sportivo vs Mandiyú o Empedrado

