San Cosme: murió la intendenta Giovanna Morales Maciel

Murió la intendenta de San Cosme, Giovanna Morales Maciel, quién el viernes fue hospitalizada luego de sufrir una descompensación en su domicilio de la localidad correntina, informaron este sábado fuentes oficiales.

En horas del viernes, la intendenta sufrió una descompensación y fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde lamentablemente falleció en horas de la madrugada del sábado.

Giovanna Morales Maciel, jefa comunal de San Cosme había tomado la posta institucional luego de la gestión de su hermana, Verónica Morales Maciel, quien actualmente se desempeña como Subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La Intendenta, será despedida este sábado en el Palacio Municipal a partir de las 6:00 horas.

Asimismo, a las 16:00 horas se celebrará una misa en su memoria, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.