Influencers libertarios visitaron Corrientes para apoyar a LLA local

Con miras a las elecciones nacionales y provinciales La Libertad Avanza Corrientes recibió la visita de los influencers libertarios Iñaki Gutiérrez y Mariano Pérez. “Debo admitir que originalmente este viaje era Chaco, Salta, Jujuy, que son las los cierres de campaña que tenemos ahora próximo a las elecciones provinciales, pero bueno, no podíamos dejar de visitar a Lisandro y a los chicos estando tan cerca”, indicó Iñaki a Radio Sudamericana.

“Nos tomamos este 1 de Mayo para venir a conocer la sede, para venir a conocer un poco Corrientes, que ya lo conocíamos, pero cuando vinimos con el presidente Milei no tuvimos la misma libertad para caminar y para ver, que en ese momento de la campaña las cosas estaban si se quiere un poco más rápidas”, recordó.

El community manager de Milei, también se refirió a la experiencia de trabajar junto al Presidente de la Nación: “Es un honor absoluto, más siendo que digamos cuando yo le ofrecí manejarle y crearle un Tik Tok de cero, él no era ni siquiera diputado, con lo cual tuve la posibilidad de verlo crecer no solamente en cuanto a cantidad de seguidores o cantidad de me gustas, sino el apoyo que él tiene en general. También formar parte de momentos históricos, como puede haber sido la toma de posición de los atributos de mando, que la verdad, era algo que a mí me emocionaba mucho que sucediera, porque si hay un momento que el militante Javier Milei tenía visualizado en su cabeza desde hacía 2 años era el momento en el que tuviera la banda presidencial puesta, así que verlo consumado, verlo realizado fue un gusto enorme”. Al ser consultado sobre si su presencia y la de Mariano Pérez, en la provincia se da en una especie de apoyo personal a Lisandro Almirón, a su figura política Iñaki Gutiérrez respondió “Lisandro Almirón es quien lleva a cabo el proyecto de Libertad Avanza en la provincia y en ese sentido nosotros lo apoyamos absolutamente. Además es nuestro diputado nacional por la provincia y no deja de ser también una provincia que escapa al cronograma o a la dinámica eh electoral nacional y elige gobernador este año.

“Así que me parece que la pelea casi se quiere se va se va a sentir con más fuerza es la única provincia junto con Santiago Lemos, que renueva este año gobernador, así que pero bueno, eh sí, venir a acompañarlo a Lisandro, venir a acompañar a los chicos que la verdad estamos muy contentos del recibimiento que nos han dado. No deja de ser un primero de mayo, feriado nosotros la verdad que muy contentos y sí, por supuesto, apoyando a Lisandro y al proyecto de la Libertad Avanza en la provincia”, afirmó.