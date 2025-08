Crece el malestar de gobernadores por cambios impositivos que repercuten en los recursos

n En un momento en que crece la molestia de los gobernadores dialoguistas por el incumplimiento de los acuerdos, la Nación instrumentó cambios impositivos que tuvieron impacto negativo en la coparticipación y, por lo tanto, en los recursos que reciben las provincias.

El gobierno nacional rebajó el primer pago del régimen de anticipos del Impuesto a las Sociedades y el esquema de retenciones de IVA Aduana.

Fuentes provinciales indicaronque no hubo ninguna consulta ni aviso a las provincias. Esto profundizó el malestar ya existente. El golpe en las arcas de los gobernadores impactará en mayo, justo con las previsiones para el pago de aguinaldo de los empleados públicos.

El cambio en Ganancias para compañías será aplicable para ejercicios comerciales que cierren a partir de diciembre próximo, según precisó ARCA.

Hasta ahora, en el caso de las grandes empresas, el anticipo era del 25% y, después, nueve pagos de 8,33% cada uno.

“Con esta decisión Nación reduce bastante la coparticipación de junio ya que antes las empresas ese mes pagaban el 25% de los anticipos del año siguiente y luego las nueve cuotas. Ahora son nueve de 11,11%, la primera en junio. Todas las provincias ya tenían una planificación de gastos vinculada a ingresos que se altera”, explicó un funcionario provincial.

El economista Alejandro Pegoraro de Politikon Chaco advierte que el impacto será fuerte porque, como consecuencia de la devaluación, “crecieron fuerte los recursos”. “El alza total de las transferencias automáticas fue de 23,9%, pero por Ganancias específicamente bajaron 82,7% por los cambios en el anticipo”, precisó.

La otra modificación – “también unilateralmente resuelta”- fue en la forma de retener el IVA en las operaciones aduaneras. El cambio afectó la recaudación de IVA, un componente clave de la coparticipación. Los gobernadores se enteraron cuando vieron cambios en el goteo diario de recursos. Desde Nación nadie los había notificado.

“Todo es parte del mismo problema, no hay diálogo, ni búsqueda de alternativas; se manejan por la suya y, después, reclaman colaboración para gobernar”, enfatizó un mandatario aliado que, en las últimas semanas, endureció el tono para referirse al trato que recibe desde la administración de Javier Milei.

Los mandatarios subrayan que los impuestos que “bajan son los coparticipables". “Nunca bajan los impuestos que recaudan solo para Nación, como el gravamen al cheque, a los combustibles o las retenciones”, insisten varias fuentes que, además señalan el impacto que hay sobre los municipios también.

En realidad, la Nación también instrumentó una rebaja temporaria a las retenciones agropecuarias y, esta semana, el Ministerio de Economía anunció que 4411 productos no deberán pagar más derechos de exportación de entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la mercadería.

El próximo martes en Paraná con Rogelio Frigerio como anfitrión habrá una reunión promovida por el CFI en la que ya están confirmados Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Sergio Ziliotto y Raúl Jalil, aunque pueden sumarse más.

En abril las transferencias automáticas (coparticipación más leyes especiales) crecieron en términos reales 9,3% interanual y 5,5% respecto al mes anterior. Las 24 jurisdicciones exhibieron subas reales: Salta presentó la mayor variación del mes con una suba de 22,6%, explicada por un incremento de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (CCF) que alcanzó el 393,4%.

Desde Politikon Chaco, apuntan que ese incremento “podría responder a pagos adicionales por deuda acumulada” por parte de la Nación, “aunque no se trató de una cuestión generalizada hacia todos los distritos”.

El acumulado del primer cuatrimestre de las transferencias automáticas marca una expansión del 14,1% interanual en términos reales. Aun con esa fuerte alza, queda por debajo de igual período del 2023 (7,6%), del 2022 (9,1%) y del 2021 (6,1%) lo cual exhibe que se requiere aún mayor velocidad de crecimiento para recomponer estos ingresos. Por provincias, Salta es la de mayor evolución acumulada con 17,7% y CABA la más leve con 12%.

Buenos Aires se posicionó como la provincia con la mayor suba del mes de las transferencias automáticas (+11,4%) por impacto de ciertos componentes de las leyes especiales y Tucumán (+9,9%) también impulsado por mejora en CCF. En el extremo opuesto, las provincias de Córdoba y Santa Fe presentaron las alzas más leves con 7,1% en cada caso.

El análisis del Iaraf remarca que la mejora de las transferencias automáticas de abril está explicada, principalmente, por el buen desempeño de la recaudación de Ganancias (mejora del 32,5% real interanual) que compensa la baja de IVA (-1,4% real interanual). En conjunto la recaudación de ambos impuestos “habría registrado una suba real interanual del 9% y, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, 12,3% siempre en términos reales”.