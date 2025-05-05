¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Gobierno

Valdés dijo que el Puerto de Corrientes está operando con volúmenes máximos históricos

El gobernador afirmó que la zona es clave para la exportación de maderas y cuero.

Por El Litoral

Lunes, 05 de mayo de 2025 a las 21:42

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este lunes que “el puerto de Corrientes, el de aguas no profundas que mayor volumen mueve del país, continúa operando con volúmenes máximos históricos".

"Su reactivación fue clave para que diversas empresas forestales, incluido el aserradero más grande de la Argentina, AconTimber, puedan exportar al mundo, alcanzando alrededor de 550 contenedores mensuales", sostuvo el mandatario.

Según Valdés, en las próximas semanas, "con la instalación de Senasa en la zona portuaria, comenzaremos a exportar entre 70 y 80 contenedores mensuales de cuero”.

“Por otro lado, la obra de ampliación de la plazoleta fiscal nos permitirá incrementar hasta un 40% la capacidad de almacenamiento de contenedores en espera de los convoyes para exportación", agregó.

A su vez, señaló: "Seguimos impulsando la producción y la industrialización de nuestra provincia con acciones concretas para posicionar a Corrientes en los mercados internacionales. Desarrollo y futuro”.

