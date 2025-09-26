Monte Caseros es la ciudad del país en la que más llovió

Con la llegada de la primavera, las lluvias en la provincia se hicieron notar. La ciudad de Monte Caseros registró la mayor cantidad de agua caída de toda la Argentina, alcanzando los 126 mm. Los datos se desprenden del Informe Agrometeorológico Semanal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Los valores fueron tomados en la semana del 17 al 23 de septiembre, cuando arribaron fuertes tormentas bajo alerta amarilla y naranja en gran parte de Corrientes. Los acumulados en Monte Caseros superaron los valores registrados en otros sectores del país.

El detalle de las precipitaciones

El informe del Inta, señala que Monte Caseros fue la ciudad con mayor acumulados de toda la Argentina.

“Lluvias y tormentas sobre el centro y noreste del país. Algunas superaron los 100 mm en Corrientes”, señalaron.

La cantidad de lluvias supera los 24 mm registrados en la estación meteorológica en El Sombrerito o en Colonia Tabay con 36 mm. En otros sectores también alcanzaron registros altos como en Mercedes 80 mm, en Goya 57 mm y en Esquina superó los 75 mm.